Скандальный спектакль с Самбурской проверят на духовно-нравственные ценности
Центр «Сорок сороков» призвал прокуратуру проверить постановку «Охота на мужчин»
Правозащитный центр «Сорок сороков» призвал петербургскую прокуратуру проверить спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям. Об этом сообщает издание «Абзац».
Общественников возмутило, что актёры Станислав Бондаренко и Настасья Самбурская на сцене в нижнем белье демонстрируют прелюдию к половому акту с элементами БДСМ. Постановка повествует об отношениях замужней женщины с молодым любовником.
Активисты требуют проверить, соответствует ли эротический спектакль положениям Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Читайте также: