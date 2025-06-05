Скандальный спектакль с Самбурской проверят на духовно-нравственные ценности

Центр «Сорок сороков» призвал прокуратуру проверить постановку «Охота на мужчин»
Настасья Самбурская (фото: ВКонтакте @samburskayapublic)

Правозащитный центр «Сорок сороков» призвал петербургскую прокуратуру проверить спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям. Об этом сообщает издание «Абзац».



Общественников возмутило, что актёры Станислав Бондаренко и Настасья Самбурская на сцене в нижнем белье демонстрируют прелюдию к половому акту с элементами БДСМ. Постановка повествует об отношениях замужней женщины с молодым любовником.

Активисты требуют проверить, соответствует ли эротический спектакль положениям Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Анастасия Чинкова

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