Артем Ткаченко об эмиграции Чулпан Хаматовой: «Уехала? Значит, так нужно»
Артем Ткаченко высказался об эмиграции Чулпан Хаматовой
Актер Артем Ткаченко рассказал, что думает об эмиграции Чулпан Хаматовой. Артисты вместе снимались в картине «Меченосец», который подарил Артему огромную популярность. В беседе с сайтом «Страсти» он заявил, что отъезд из страны — выбор коллеги.
Актер отметил, что время, когда он снимался в фильме, Артем вспоминает с теплотой. С благодарностью он относится и к коллеге Хаматовой.
«Этот фильм сделал меня популярным, поэтому я с большой благодарностью вспоминаю о нем <...> Я недавно смотрел этот фильм на даче с друзьями, и это действительно хороший, сложный и глубокий проект», — откровенничал Ткаченко.
В 2022 году Чулпан покинула РФ. В настоящее время она пребывает в Латвии, где пытается строить карьеру заново. Долгое время артист не комментировал решение партнерши по съемкам.
«А как я мог отреагировать? Никак не отреагировал. Уехала? Значит, так нужно. Это ее жизнь, ее выбор», — подчеркнул он.