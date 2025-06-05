Артем Ткаченко об эмиграции Чулпан Хаматовой: «Уехала? Значит, так нужно»

05 июня 2025, 15:10

Артем Ткаченко высказался об эмиграции Чулпан Хаматовой

Артем Ткаченко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актер Артем Ткаченко рассказал, что думает об эмиграции Чулпан Хаматовой. Артисты вместе снимались в картине «Меченосец», который подарил Артему огромную популярность. В беседе с сайтом «Страсти» он заявил, что отъезд из страны — выбор коллеги.





Актер отметил, что время, когда он снимался в фильме, Артем вспоминает с теплотой. С благодарностью он относится и к коллеге Хаматовой.





«Этот фильм сделал меня популярным, поэтому я с большой благодарностью вспоминаю о нем <...> Я недавно смотрел этот фильм на даче с друзьями, и это действительно хороший, сложный и глубокий проект», — откровенничал Ткаченко.

«А как я мог отреагировать? Никак не отреагировал. Уехала? Значит, так нужно. Это ее жизнь, ее выбор», — подчеркнул он.