«Снимай штаны, ты же артистка»: грязные тайны Ирины Старшенбаум со съемочной площадки, роман с Петровым и тайный ухажер
Актрисе, которую зрители полюбили после роли Юли в фантастическом «Притяжении», а критики зауважали после драмы «Лето» о Викторе Цое, 30 марта исполняется 34 года. Эта бывшая студентка Университета печати прошла путь от массовки до главных ролей в блокбастерах без профильного образования. Её биография — это триумф на Каннском фестивале, громкая помолвка с «главным мужчиной страны» и борьба за права женщин в кино. Подробнее о жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Биография Ирины СтаршенбаумБудущая актриса родилась в семье, далекой от софитов: её мама была стюардессой, папа — пилотом гражданской авиации. Детство Ирины прошло в Москве, и родители прочили дочери карьеру в серьезной сфере, а не на сцене. Поэтому Ирина поступила в Московский государственный университет печати имени Федорова на факультет медиабизнеса. Однако гуманитарное образование не убило тягу к лицедейству: параллельно с лекциями девушка штудировала театральные курсы, риторику и философию в МГППУ, посещая тренинги Александра Дзюбы.
В кино Ирина попала почти случайно, начав карьеру с эпизода в сериале вроде «Переезд». Настоящей школой выживания для хрупкой девушки стали съемки в комедийном хите «Крыша мира». Там, по словам самой актрисы, ей пришлось пережить настоящий шок лежа в гробу.
«Это было так страшно, что теперь меня уже мало что способно напугать», — вспоминала Старшенбаум в интервью изданию «Новый очаг».
Прорывом в карьере стало сотрудничество с Фёдором Бондарчуком. В 2017 году вышел фильм «Притяжение», где Ирина сыграла дерзкую старшеклассницу Юлю, полюбившую пришельца. Картина собрала огромную кассу, сделав имя актрисы известным на всю страну. Затем последовала работа в байопике «Лето», которая привела её на красную дорожку Канн. За роль в военном экшене «Т-34» она получила номинацию на «Золотого орла», а работа в драме «Здоровый человек» (2023) окончательно закрепила за ней статус одной из самых талантливых актрис своего поколения.
Личная жизньЛичная жизнь Старшенбаум всегда была под прицелом камер, особенно в период её романа с Александром Петровым. Их знакомство на съемках «Притяжения» напоминало голливудский сценарий. Петров признавался, что сначала не понял выбора Бондарчука, назвав Ирину «никому не известной девочкой», но при личной встрече был сражен наповал.
«Вся такая королевишна: с сигаретой, чашкой кофе, в халате и улыбается... Как будто вокруг себя свет излучает», — цитирует Петрова издание «Мир новостей».
Их бурный роман привел к помолвке в 2017 году, а мама Петрова даже намекала журналистам на скорое пополнение в семье. Однако свадьба так и не состоялась. В 2019 году пара распалась. Долгое время ходили слухи, что Петров ушел к Стасе Милославской, с которой познакомился на съемках «Стрельцова». Однако сама Старшенбаум опровергала драму:
«Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. Мне нужен человек, который будет более стабильным, приземленным... С Сашей мы дружим».
После разрыва с Петровым Ирина стала настоящей «шпионкой». О её личной жизни почти ничего не известно. В 2025 году она призналась, что у нее есть любимый мужчина, но отказалась называть его имя, объяснив это желанием уберечь отношения от публичности. Слухи о романах с коллегами по цеху, включая Никиту Ефремова (с которым они снимались в «Сёстрах» и «Здоровом человеке»), так и остались слухами.
Харассмент в киноСамый громкий скандал, связанный с Ириной, разразился не из-за любовных треугольников, а из-за её откровений о закулисной жизни российского кинематографа. В интервью она фактически обвинила режиссеров и продюсеров в домогательствах, прикрытых творческим методом. Она призналась, что даже после подписанного контракта и обговоренных границ режиссеры часто оставляли в финальной версии фильма кадры, на которых её тело показано без её согласия.
«Обнажение может быть уместным и оправданным. Но часто это просто эксплуатация на экране женского тела — почти никогда мужского. В 99% случаев речь про женщин. И зачастую всё сопряжено с сексизмом, когда тебе просто приходится жестко отстаивать свои границы. Начинающие актрисы не всегда могут за себя постоять — им говорят: "Да ладно, ты же артистка, снимай штаны", и они делают. А это в каком‑то смысле сексуализированное насилие», — заявила Старшенбаум в интервью изданию Sobaka.ru, чем вызвала волну хейта со стороны коллег-мужчин, назвавших её «истеричкой», но получила поддержку от тысяч молодых девушек в профессии.
Она настаивает: интимные сцены должны сниматься как каскадерские трюки — с отдельным договором и хореографом, а не по приказу режиссера в последний момент.
Новые проекты со СтаршенбаумСегодня Ирина Старшенбаум живет довольно замкнуто, редко появляется на тусовках. Она полностью сконцентрирована на работе и, по слухам, проживает в Москве, в собственной квартире, одна. Прошедший 2025 год выдался для актрисы плодотворным. На экраны вышло картины «Туда» и «Фишер 2 сезон: Затмение».
Что касается 2026 года, то зрителям уже стоит готовиться к премьере фантастического боевика «Девятая планета» (2026), где Старшенбаум исполнила главную роль. В планах у неё — развитие продюсерской деятельности: опыт работы над хоррором «Сёстры» (2022) показал, что она хочет контролировать процесс не только перед камерой. Ирина продолжает бороться за введение в России института «интимных координаторов» — специалистов, которые следят за соблюдением этики на съемках постельных сцен, и этот скандальный разговор далек от завершения.