Снимался в Якутии и стал «Открытием года»: творческий путь актёра Макара Хлебникова. Что он думает о Юре Борисове и как работал с отцом-режиссёром?

04 февраля 2026, 11:34

Макар Хлебников (фото: Instagram* / macmaker13)

Макар Борисович Хлебников — российский актер театра и кино, лауреат премии «Ника» в номинации «Открытие года». Широкой аудитории он известен по ролям в драматических сериалах и полнометражных фильмах — «Пингвины моей мамы», «Снегирь», «Дети перемен». Макар — сын режиссера Бориса Хлебникова. Помимо актерской деятельности, он также делает первые шаги в режиссуре. 5 февраля актеру исполняется 24 года. О том, как развивается его карьера и что известно о личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Макара Хлебникова: детство и семья Образование и профессиональное становление Дебют и сериал «Пингвины моей мамы» Подготовка к роли и работа на площадке Фильмография Макара Хлебникова Съемки в море и экстремальные условия работы Фильм «Кончится лето»: новая драма и библейский контекст Макар Хлебников про Юру Борисова Сериал «Дети перемен» Личная жизнь Макара Хлебникова Макар Хлебников сегодня

Биография Макара Хлебникова: детство и семья

Макар Хлебников (фото: Instagram* / macmaker13)

«Окна квартиры выходили на Бережковскую набережную, там постоянно ездили автомобили, мотоциклы, я засыпал под их гул. И когда переехал в Басманный, долго в новой квартире не мог заснуть: у нас там был совсем маленький переулок. Мне отец предлагал записать просто гул машин, ставить в спальню колонку и так засыпать. Там стал ходить уже в "Атриум". Как только переехали, мы сразу пошли на фильм "Бросок кобры" 14+. Мне было 12. Мы с друзьями договорились: скажем, что нам 14 лет. Встали в очередь, подошел первый мой друг, сказал "мне 14", ему продали билет. Подошел второй, сказал "мне 14", ему продали. А когда подошла моя очередь, у меня случился какой-то ступор, и я сказал: "А мне 12". Так я профукал "Бросок кобры"», — вспоминал Хлебников.

Образование и профессиональное становление