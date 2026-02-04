Снимался в Якутии и стал «Открытием года»: творческий путь актёра Макара Хлебникова. Что он думает о Юре Борисове и как работал с отцом-режиссёром?
Макар Борисович Хлебников — российский актер театра и кино, лауреат премии «Ника» в номинации «Открытие года». Широкой аудитории он известен по ролям в драматических сериалах и полнометражных фильмах — «Пингвины моей мамы», «Снегирь», «Дети перемен». Макар — сын режиссера Бориса Хлебникова. Помимо актерской деятельности, он также делает первые шаги в режиссуре. 5 февраля актеру исполняется 24 года. О том, как развивается его карьера и что известно о личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Макара Хлебникова: детство и семьяМакар Борисович Хлебников родился 5 февраля 2002 года в Москве. Он вырос в семье кинорежиссера, продюсера и сценариста Бориса Хлебникова и его супруги Юлии. У него есть брат Глеб.
Первое осознанное соприкосновение с кино произошло в раннем возрасте — когда Макару было около шести лет. Во время дачных каникул он часто смотрел фильмы на DVD-проигрывателе. Однако тогда мысли об актерской профессии его не занимали: в разные периоды он мечтал стать милиционером, дальнобойщиком или специалистом в сфере IT.
Актер вспоминал, что до 11 лет жил на Бережковской набережной рядом со станцией метро «Киевская». Район ассоциировался у него с торговым центром «Европейский», где подростки собирались, гуляли и ходили в кино.
«Окна квартиры выходили на Бережковскую набережную, там постоянно ездили автомобили, мотоциклы, я засыпал под их гул. И когда переехал в Басманный, долго в новой квартире не мог заснуть: у нас там был совсем маленький переулок. Мне отец предлагал записать просто гул машин, ставить в спальню колонку и так засыпать. Там стал ходить уже в "Атриум". Как только переехали, мы сразу пошли на фильм "Бросок кобры" 14+. Мне было 12. Мы с друзьями договорились: скажем, что нам 14 лет. Встали в очередь, подошел первый мой друг, сказал "мне 14", ему продали билет. Подошел второй, сказал "мне 14", ему продали. А когда подошла моя очередь, у меня случился какой-то ступор, и я сказал: "А мне 12". Так я профукал "Бросок кобры"», — вспоминал Хлебников.Переломным моментом стало предложение отца поработать помощником буфетчицы на съемочной площадке. Эта подработка позволила подростку изнутри увидеть процесс кинопроизводства и понаблюдать за работой режиссера, операторов и актеров. Атмосфера съемок настолько увлекла Макара, что он решил связать с кино свою будущую профессию.