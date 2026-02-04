Алла Пугачёва, группа «Иванушки» и Тимур Бекмамбетов попали в скандальные «файлы Эпштейна»
Известные личности, включая Аллу Пугачёву, группу «Иванушки International» и режиссёра Тимура Бекмамбетова, оказались в центре громкого скандала. В файлах финансиста Джеффри Эпштейна нашли письма, в которых фигурируют их имена. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Пугачёву назвали «самой популярной женщиной России». Бывший советник Билла Гейтса Борис Николич составил список известных людей для встречи с Эпштейном. Однако сам финансист не проявил интереса к примадонне и исключил её.
Группа «Иванушки» также оказалась в неприятной ситуации. Одна из девушек Эпштейна вспомнила забавный случай с концерта 1995 года. Она рассказала, как 24-летний парень-модель обратил на неё внимание во время выступления. Он заявил, что женится на ней, когда она повзрослеет. На тот момент ей было всего 6 лет. Позже выяснилось, что этот юноша стал солистом группы «Иванушки International». Им оказался бессменный солист Кирилл Андреев.
Тимур Бекмамбетов также попал в этот скандал. В 2017 году его рассматривали в качестве VIP-гостя на вечеринке на Кубе. Организаторы планировали пригласить 12 успешных людей со всего мира, которые отличаются нестандартным мышлением.
Читайте также: