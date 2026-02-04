Алла Пугачёва, группа «Иванушки» и Тимур Бекмамбетов попали в скандальные «файлы Эпштейна»

04 февраля 2026, 09:18

Пугачеву и группу «Иванушки» обнаружили в рассекреченных файлах Эпштейна

Иванушки International (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известные личности, включая Аллу Пугачёву, группу «Иванушки International» и режиссёра Тимура Бекмамбетова, оказались в центре громкого скандала. В файлах финансиста Джеффри Эпштейна нашли письма, в которых фигурируют их имена. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.