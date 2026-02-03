Билли Айлиш появилась с кольцом на «Грэмми» и породила слухи о помолвке
24-летняя Билли Айлиш вновь привлекла внимание публики, на этот раз — своим помолвочным кольцом. Об этом сообщает Super.
На 68-й церемонии «Грэмми» в Лос-Анджелесе на безымянном пальце певицы заметили украшение с драгоценным камнем, когда она положила руку на живот, что вызвало слухи о помолвке с бойфрендом, 31-летним Нэтом Вулффом.
На мероприятии звезда предстала в монохромном готическом образе. Сам возлюбленный Билли на церемонии отсутствовал, чтобы поддержать её.
Пара впервые заговорила о своих отношениях в начале 2025 года: Нэт Вулфф снялся в клипе Билли «CHIHIRO» и участвовал в разогреве её тура «Hit Me Hard and Soft». В марте 2025-го они вместе посетили светское мероприятие, подтвердив романтическую связь.
