Билли Айлиш появилась с кольцом на «Грэмми» и породила слухи о помолвке

03 февраля 2026, 19:23

24-летняя Билли Айлиш заметили с помолвочным кольцом на безымянном пальце

Билли Айлиш (Фото: Instagram* / @billieeilish)

24-летняя Билли Айлиш вновь привлекла внимание публики, на этот раз — своим помолвочным кольцом. Об этом сообщает Super.