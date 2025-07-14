Снял дочь в «Содержанках», похоронил супругу и женился на молодой Исаковой: Юрий Мороз скончался в 68 лет. Какой была его жизнь

Юрий Мороз (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В возрасте 68 лет скончался российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Юрий Мороз. Именно он срежиссировал первые сезоны сериала «Каменская», экранизировал «Братьев Карамазовых» и работал над третьим сезоном сериала «Содержанки», в котором снималась его дочь. Подробности читайте в материале «Радио 1».



Юрий Мороз: биография, карьера

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне Украинской ССР. Окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссёрский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 годы служил в Ленкоме. В кино Юрий Мороз дебютировал в исторической дилогии «Юность Петра» и «В начале славных дел» кинорежиссёра Сергея Герасимова. Известность получил после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка».

Юрий Мороз возглавлял Ассоциации молодых кинематографистов. Женат на актрисе Виктории Исаковой. От первого брака с Мариной Левтовой у него есть дочь-актриса Дарья Мороз. Также Юрий Павлович является крёстным отцом сына актера Дмитрия Харатьяна Ивана.

Первая жена разбилась на снегоходе: личная жизнь Юрия Мороз

Кинокарьера складывалась успешно и у Юрия Мороза, и у Марины Левтовой. Однако, несмотря на профессиональные успехи, для них на первом плане всегда оставалась семья. Такие крепкие семейные союзы в актерской среде были большой редкостью. Семейное счастье длилось без малого 20 лет, пока не случилась трагедия.

Когда их 16-летняя дочь Дарья Мороз сыграла свою первую главную роль в фильме «Фортуна», они решили этот успех отпраздновать в компании друзей за городом, в Подмосковье. Кто-то предложил покататься на снегоходах. Марина была против этой затеи, но, дочка очень хотела, поэтому, чтобы не оставлять Дашу без присмотра, поехала с ней. В темноте водитель снегохода не заметил под снегом овраг, машина перевернулась. Дарья отделалась переломами, водитель позже скончался в больнице, Марина Левтова от удара о дерево получила открытую черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью. Это случилось 27 февраля 2000 года, актриса не дожила до своего 41-го дня рождения ровно два месяца.
Юрий Мороз и Виктория Исакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Новая возлюбленная Юрия Мороз

В 2002 году Юрий Мороз посетил съемочную площадку, где работала его дочь Дарья. Во время прогулки на пароме через Волгу она познакомила отца с актрисой Викторией Исаковой, известной по сериалу «Оттепель». Троица провела время весело, а по возвращении в Москву Юрий и Виктория начали встречаться. Актриса младше Юрия на 20 лет, а разница в возрасте с его дочерью составляет всего 7 лет.

Из-за этого долгое время Исакова не могла наладить отношения с дочерью Юрия. Дарья считала, что Виктория стремится использовать её папу для своей карьеры. Она даже уходила из дома в знак протеста, но разрушить отношения отца не смогла. Со временем острые углы сгладились. Дарья повзрослела и погрузилась в свою профессиональную жизнь, что помогло ей переосмыслить свои прежние убеждения.

Анастасия Хохлова

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