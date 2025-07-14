Снял дочь в «Содержанках», похоронил супругу и женился на молодой Исаковой: Юрий Мороз скончался в 68 лет. Какой была его жизнь
В возрасте 68 лет скончался российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Юрий Мороз. Именно он срежиссировал первые сезоны сериала «Каменская», экранизировал «Братьев Карамазовых» и работал над третьим сезоном сериала «Содержанки», в котором снималась его дочь. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Юрий Мороз: биография, карьераЮрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне Украинской ССР. Окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссёрский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 годы служил в Ленкоме. В кино Юрий Мороз дебютировал в исторической дилогии «Юность Петра» и «В начале славных дел» кинорежиссёра Сергея Герасимова. Известность получил после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка».
Юрий Мороз возглавлял Ассоциации молодых кинематографистов. Женат на актрисе Виктории Исаковой. От первого брака с Мариной Левтовой у него есть дочь-актриса Дарья Мороз. Также Юрий Павлович является крёстным отцом сына актера Дмитрия Харатьяна Ивана.
Первая жена разбилась на снегоходе: личная жизнь Юрия МорозКинокарьера складывалась успешно и у Юрия Мороза, и у Марины Левтовой. Однако, несмотря на профессиональные успехи, для них на первом плане всегда оставалась семья. Такие крепкие семейные союзы в актерской среде были большой редкостью. Семейное счастье длилось без малого 20 лет, пока не случилась трагедия.
Когда их 16-летняя дочь Дарья Мороз сыграла свою первую главную роль в фильме «Фортуна», они решили этот успех отпраздновать в компании друзей за городом, в Подмосковье. Кто-то предложил покататься на снегоходах. Марина была против этой затеи, но, дочка очень хотела, поэтому, чтобы не оставлять Дашу без присмотра, поехала с ней. В темноте водитель снегохода не заметил под снегом овраг, машина перевернулась. Дарья отделалась переломами, водитель позже скончался в больнице, Марина Левтова от удара о дерево получила открытую черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью. Это случилось 27 февраля 2000 года, актриса не дожила до своего 41-го дня рождения ровно два месяца.
Новая возлюбленная Юрия МорозВ 2002 году Юрий Мороз посетил съемочную площадку, где работала его дочь Дарья. Во время прогулки на пароме через Волгу она познакомила отца с актрисой Викторией Исаковой, известной по сериалу «Оттепель». Троица провела время весело, а по возвращении в Москву Юрий и Виктория начали встречаться. Актриса младше Юрия на 20 лет, а разница в возрасте с его дочерью составляет всего 7 лет.
Из-за этого долгое время Исакова не могла наладить отношения с дочерью Юрия. Дарья считала, что Виктория стремится использовать её папу для своей карьеры. Она даже уходила из дома в знак протеста, но разрушить отношения отца не смогла. Со временем острые углы сгладились. Дарья повзрослела и погрузилась в свою профессиональную жизнь, что помогло ей переосмыслить свои прежние убеждения.