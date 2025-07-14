14 июля 2025, 12:22

Юрий Мороз (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В возрасте 68 лет скончался российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Юрий Мороз. Именно он срежиссировал первые сезоны сериала «Каменская», экранизировал «Братьев Карамазовых» и работал над третьим сезоном сериала «Содержанки», в котором снималась его дочь. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Юрий Мороз: биография, карьера Первая жена разбилась на снегоходе: личная жизнь Юрия Мороз Новая возлюбленная Юрия Мороз

Юрий Мороз: биография, карьера

Первая жена разбилась на снегоходе: личная жизнь Юрия Мороз

Юрий Мороз и Виктория Исакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Новая возлюбленная Юрия Мороз