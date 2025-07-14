Блогер Subo обвиняется в уклонении от налогов в размере 50 млн рублей

Субхан Мамедов (Фото: Instagram*/subo_m)

Блогер Subo, известный миллионом подписчиков, обвиняется в уклонении от налогов на 50 млн рублей, сообщает Mash.



Он и его родственники скрывали доходы, не регистрируя ИП и получая деньги через счета брата и отца. В результате бюджет потерял крупную сумму, а также начислены штрафы и пени. Сейчас мужчина находится в розыске.

Расследование продолжается, правоохранители проводят меры для его задержания.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Виктория Иванченко

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