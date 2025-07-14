Блогер Subo обвиняется в уклонении от налогов в размере 50 млн рублей
Блогер Subo, известный миллионом подписчиков, обвиняется в уклонении от налогов на 50 млн рублей, сообщает Mash.
Он и его родственники скрывали доходы, не регистрируя ИП и получая деньги через счета брата и отца. В результате бюджет потерял крупную сумму, а также начислены штрафы и пени. Сейчас мужчина находится в розыске.
Расследование продолжается, правоохранители проводят меры для его задержания.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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