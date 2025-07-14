Стало известно, сколько Джиган и Оксана Самойлова платят няням в день за троих детей

14 июля 2025, 11:56

Джиган и Оксана Самойлова платят няням по 8 тысяч рублей в день за троих детей

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова наняла двух нянь и охранника для четверых детей. Также в доме трудятся повар и домработница. Об этом сообщает Kp.ru.