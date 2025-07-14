Стало известно, сколько Джиган и Оксана Самойлова платят няням в день за троих детей
Оксана Самойлова наняла двух нянь и охранника для четверых детей. Также в доме трудятся повар и домработница. Об этом сообщает Kp.ru.
Каждой няне жена Джигана платит по 8 тысяч рублей в день. Для старшей дочери известной пары наняли охранника-водителя, который везде сопровождает девочку. Его услуги обходятся Самойловой и Джигану примерно в 150 тысяч рублей в месяц.
Всем сотрудникам Самойлова сделала загранпаспорта, чтобы они могли сопровождать семейство во время отдыха за границей. При этом няни с проживанием стоят от 200 тысяч рублей в месяц, а приходящие сотрудники зарабатывают от 120 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее стало известно, что Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ
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