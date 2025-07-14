Стало известно, сколько Джиган и Оксана Самойлова платят няням в день за троих детей

Джиган и Оксана Самойлова платят няням по 8 тысяч рублей в день за троих детей
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова наняла двух нянь и охранника для четверых детей. Также в доме трудятся повар и домработница. Об этом сообщает Kp.ru.



Каждой няне жена Джигана платит по 8 тысяч рублей в день. Для старшей дочери известной пары наняли охранника-водителя, который везде сопровождает девочку. Его услуги обходятся Самойловой и Джигану примерно в 150 тысяч рублей в месяц.

Всем сотрудникам Самойлова сделала загранпаспорта, чтобы они могли сопровождать семейство во время отдыха за границей. При этом няни с проживанием стоят от 200 тысяч рублей в месяц, а приходящие сотрудники зарабатывают от 120 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее стало известно, что ​Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариелой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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