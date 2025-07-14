Звезду «Папиных дочек» заподозрили в разводе
Звезду «Папиных дочек» Анастасию Сиваеву заподозрили в разводе после возвращения в соцсети. Фанаты обсудили личную жизнь актрисы под ее новой публикацией в личном блоге.
Сиваева больше десяти лет вела закрытый образ жизни: она перестала сниматься в кино, вести социальные сети и появляться на светских мероприятиях. Недавно стало известно, что артистка возвращается в продолжение знаменитого ситкома и стала вновь вести личный блог.
Из-за внезапной активности Анастасии поклонники заподозрили ее в разводе. Они выразили мнение, что от карьеры актриса отказывалась из-за супруга, который против публичности.
Сама Сиваева пока не комментировала подозрения россиян.
*Запрещен в РФ
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