Звезду «Папиных дочек» заподозрили в разводе

14 июля 2025, 11:11

Актрису Анастасию Сиваеву заподозрили в разводе после возвращения в соцсети

Анастасия Сиваева (Фото: Инстаграм* @sivaeva)

Звезду «Папиных дочек» Анастасию Сиваеву заподозрили в разводе после возвращения в соцсети. Фанаты обсудили личную жизнь актрисы под ее новой публикацией в личном блоге.