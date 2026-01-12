Умерла мать продюсера Максима Фадеева — видео
Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил в своем Telegram-канале о смерти матери — Светланы.
Он попросил подписчиков помолиться за нее от чистого сердца и уточнил, что при крещении ей дали имя Фатинья.
«Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама», — поделился шоумен.
Максим Фадеев известен работой с Глюк'oZa, группой SEREBRO, Катей Лель, Юлией Савичевой, Наргиз, Пьером Нарциссом, Иракли и другими артистами. Ранее, в ноябре 2025 года, он говорил, что больше не планирует заниматься продюсированием исполнителей, сосредоточившись на собственных композициях и релизах под своим именем.