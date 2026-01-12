Умерла мать продюсера Максима Фадеева — видео

12 января 2026, 16:17

Продюсер Максим Фадеев сообщил о смерти мамы

Максим Фадеев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил в своем Telegram-канале о смерти матери — Светланы.





Он попросил подписчиков помолиться за нее от чистого сердца и уточнил, что при крещении ей дали имя Фатинья.





«Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама», — поделился шоумен.