Звезда сериала «След» рассказала, как встретила Новый год
Звезда сериала «След» Анна Данькова рассказала, что встретила Новый год с семьей
Актриса Анна Данькова рассказала, как провела новогодние праздники. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.
Артистка встречала Новый год вместе с мужем, дочерью, близкими родственниками и домашними питомцами. После застолья семья отправилась на большой каток, который открылся на ВДНХ, а также посетила различные театральные представления и шоу с акробатами.
«Дочь, муж, я, родные и мои питомцы. Кто еще нужен для счастья?» — сказала Данькова.Он также отметила, что перед праздниками завершились съемки новых серий сериала «След». Кроме того, артистка подчеркнула, что в наступившем году ее ждет много работы над этим проектом.