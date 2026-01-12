Звезда сериала «След» рассказала, как встретила Новый год

12 января 2026, 17:13

Звезда сериала «След» Анна Данькова рассказала, что встретила Новый год с семьей

Анна Данькова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актриса Анна Данькова рассказала, как провела новогодние праздники. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.





Артистка встречала Новый год вместе с мужем, дочерью, близкими родственниками и домашними питомцами. После застолья семья отправилась на большой каток, который открылся на ВДНХ, а также посетила различные театральные представления и шоу с акробатами.

«Дочь, муж, я, родные и мои питомцы. Кто еще нужен для счастья?» — сказала Данькова.