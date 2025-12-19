Снялась для журнала Playboy и общалась с хиппи: как живет солистка группы «Чи-Ли» Ирина Забияка и почему она пропала со сцены?
Глубокий и низкий тембр голоса Ирины Забияки — солистки группы «Чи-Ли» — стал одной из визитных карточек российской поп-сцены 2000-х годов. Хиты коллектива звучали на дискотеках, в радиоэфирах и музыкальных чартах, а сама исполнительница быстро обрела статус одной из самых узнаваемых певиц своего времени. Однако в последние годы артистка заметно реже появляется в медиапространстве. Как сегодня живет Ирина Забияка и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Забияки: семья, детство и переезд в РоссиюИрина Алексеевна Забияка родилась 20 декабря 1982 года в городе Кировограде на Украине — на родине своей матери Зинаиды Максимовны. Спустя некоторое время семья переехала в Калининград. До этого Зинаида Максимовна работала в порту и ходила в рейсы на торговом судне, а позже сменила профессию и устроилась почтальоном.
«Я прожила, можно сказать, всю жизнь в России. Периодически на лето я ездила на Украину к бабушке в деревню. Там росла на пирожках, кукурузе, горохе, помидорах, огурцах, арбузах, сале», — вспоминала певица.Об отце певицы известно немного. Алексей Смирнов рано ушел из жизни, однако в детстве Ирине рассказывали вымышленную историю о том, что ее отец якобы был чилийским революционером. Девочка искренне верила в этот миф, делилась им с окружающими, и именно тогда за ней закрепилось прозвище Чили, которое позже легло в основу названия группы.
В школьные годы будущая артистка пробовала себя в самых разных направлениях: занималась плаванием, танцами, рисованием, гимнастикой и кикбоксингом, однако ни одно из увлечений не стало для нее определяющим.
Поиск себя после школы и первые шаги к музыкеПосле окончания школы Забияка не сразу определилась с профессией. Она работала моделью, окончила курсы парикмахерского искусства и училась в лицее по специальности парикмахер-модельер. Лишь к 18 годам Ирина всерьез увлеклась музыкой и начала выступать как певица.
В этот период она сблизилась с неформальной средой, общалась с хиппи и освоила гитару на любительском уровне. Тогда же появилась ее первая авторская песня — «Омут».
Начало музыкальной карьеры Ирины Забияки: от бэк-вокала к солисткеВ детстве Ирина не рассматривала музыку как будущую профессию, хотя с удовольствием участвовала в утренниках и концертах. Необычный тембр Забияки привлек внимание Сергея Карпова — лидера группы «Скрим», который предложил ей стать бэк-вокалисткой. Позже коллектив сменил название на «Рио». В 2002 году группа записала дебютный альбом и попыталась закрепиться в Москве, ограничившись в основном клубными выступлениями.
Следующим этапом стали гастроли в Польше. Именно там, после смены солистки, группа получила первую волну популярности: песни начали звучать на польском радио и нашли отклик у слушателей.
Создание группы «Чи-Ли» и всероссийский успехПосле возвращения в Россию музыканты вновь отправились в Москву, где их заметил продюсер Янзур Гарипов. Коллектив получил новое название — «Чи-Ли», отсылающее к детскому прозвищу Ирины Забияки.
Музыкальный материал по-прежнему создавали сама певица и Сергей Карпов. Из большого числа предложенных текстов для дебютного альбома было отобрано лишь 12 композиций. Пластинка «Преступление», вышедшая в 2006 году, принесла группе широкую известность, а большинство треков стали хитами.
В 2013 году в биографии артистки произошли существенные перемены. Группа прекратила сотрудничество с лейблом Velvet Music и сменила название на CHI-LLI. В дискографии коллектива появились новые альбомы, включая «Лето. Преступление» и «В голове ветер», а также отдельные синглы.
«Захотелось ни на кого не работать, быть свободной. Я была тогда такая уставшая, только родила сына. Устала от этой ответственности, когда ты постоянно кому-то должен. Я понимала, чем это грозит, просто ушла в никуда», — вспоминала артистка.В начале 2020 года коллектив представил новый трек «Вспоминай». В период пандемии деятельность группы сместилась в формат радиоэфиров и интервью. После снятия ограничений команда вернулась к концертной работе, а сама Забияка начала регулярно делиться кадрами с выступлений в личном блоге.
Почему Ирину Забияку считали мужчиной?Необычный тембр голоса породил множество слухов. В определенный момент Ирину Забияку даже принимали за мужчину. Чтобы пресечь домыслы, артистка участвовала в откровенных фотосессиях для журналов Maxim и Playboy, а также изменила сценический имидж, появившись в женственных образах и начав использовать более высокий вокал.
Личная жизнь Ирины Забияки: семья и сынПевица предпочитает не выносить личную жизнь на публику. В разные годы ей приписывали романы и распространяли слухи, включая разговоры о тайном ребенке. В действительности Ирина состоит в браке с музыкантом Вячеславом Бойковым — фронтменом группы Mama Band.
Пара живет в загородном доме в 25 километрах от Москвы и воспитывает сына Матвея, родившегося в январе 2013 года. Примечательно, что незадолго до родов Забияка давала концерт, а спустя несколько недель вновь вышла на сцену.
Несмотря на музыкальную атмосферу в семье, Матвей не проявляет интереса к пению и инструментам. Ему ближе занятия самбо и участие в театральных постановках. Ребенок избирательно подходит к ролям и не стремится следовать творческому пути родителей.
«Сыну 12, не поет. Хоть один человек нормальный в семье, который займется чем-то хорошим. Он хотел быть кардиологом. Я предлагала быть пластическим хирургом, он говорит: "Нет, кардиолог"», — рассказала Забияка.
Ирина Забияка сегодняИрина Забияка не скрывает, что общение с журналистами дается ей тяжело. По ее словам, каждое интервью требует значительных эмоциональных затрат, поэтому она предпочитает появляться в медиапространстве не часто. Тем не менее время от времени певица участвует в телевизионных проектах. Одним из таких появлений стало исполнение хита «Лето» в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».
«Просто в какой-то момент я стала неинтересна, а так как я интроверт, искусственно вызывать интерес к себе не умею», — говорила Ирина.Поклонники отмечают, что артистка практически не изменилась внешне за последние два десятилетия. Однако к прежнему ритму с бесконечными гастролями и высокой медийной нагрузкой она возвращаться не планирует.
По словам певицы, приоритетом для нее стала семья, дом и спокойный образ жизни. Полное погружение в работу в прошлом приводило к эмоциональному выгоранию, и повторять этот опыт Забияка не намерена.