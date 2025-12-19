Снялась для журнала Playboy и общалась с хиппи: как живет солистка группы «Чи-Ли» Ирина Забияка и почему она пропала со сцены?

19 декабря 2025, 19:13

Глубокий и низкий тембр голоса Ирины Забияки — солистки группы «Чи-Ли» — стал одной из визитных карточек российской поп-сцены 2000-х годов. Хиты коллектива звучали на дискотеках, в радиоэфирах и музыкальных чартах, а сама исполнительница быстро обрела статус одной из самых узнаваемых певиц своего времени. Однако в последние годы артистка заметно реже появляется в медиапространстве. Как сегодня живет Ирина Забияка и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Забияки: семья, детство и переезд в Россию Поиск себя после школы и первые шаги к музыке Начало музыкальной карьеры Ирины Забияки: от бэк-вокала к солистке Создание группы «Чи-Ли» и всероссийский успех Почему Ирину Забияку считали мужчиной? Личная жизнь Ирины Забияки: семья и сын Ирина Забияка сегодня

Биография Ирины Забияки: семья, детство и переезд в Россию

«Я прожила, можно сказать, всю жизнь в России. Периодически на лето я ездила на Украину к бабушке в деревню. Там росла на пирожках, кукурузе, горохе, помидорах, огурцах, арбузах, сале», — вспоминала певица.

Поиск себя после школы и первые шаги к музыке

Начало музыкальной карьеры Ирины Забияки: от бэк-вокала к солистке

Создание группы «Чи-Ли» и всероссийский успех

«Захотелось ни на кого не работать, быть свободной. Я была тогда такая уставшая, только родила сына. Устала от этой ответственности, когда ты постоянно кому-то должен. Я понимала, чем это грозит, просто ушла в никуда», — вспоминала артистка.

Почему Ирину Забияку считали мужчиной?

Личная жизнь Ирины Забияки: семья и сын

«Сыну 12, не поет. Хоть один человек нормальный в семье, который займется чем-то хорошим. Он хотел быть кардиологом. Я предлагала быть пластическим хирургом, он говорит: "Нет, кардиолог"», — рассказала Забияка.

Ирина Забияка сегодня

«Просто в какой-то момент я стала неинтересна, а так как я интроверт, искусственно вызывать интерес к себе не умею», — говорила Ирина.