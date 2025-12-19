Сын звезды «Дома-2» Саши Черно перенёс операцию после выхода из комы

19 декабря 2025, 06:44

Саша Черно (Фото: Instagram* / @sasha_cherno_life1993)

Пятилетний сын блогера Саши Черно Стефан успешно перенёс хирургическое вмешательство. Об этом сообщила сама мать мальчика, поделившись подробностями непростого периода в жизни семьи. Её слова цитирует Super.ru.





Неделю назад ребёнок попал в реанимацию. После приёма сильнодействующих препаратов у него развилась тяжёлая реакция, и мальчик впал в кому. Его ввели в медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на организм. При этом, как утверждают врачи, отёка мозга не было.



После выхода из комы и отключения от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) у Стефана возникли осложнения: в трахее образовался слишком узкий проход. Для устранения проблемы потребовалась операция. По словам Черно, хирургическое вмешательство прошло успешно.





«Больше приступов не предвидится. Когда его привезли в больницу, то положили под ИВЛ, потом сняли, и образовалась эта история с трахеей: там был очень узкий проход. Поэтому пришлось расширять», — уточнила она.