«Все наговоры – ложь и клевета»: Филипп Киркоров вступился за Аллу Пугачёву

19 декабря 2025, 05:28

Филипп Киркоров вступился за Аллу Пугачёву

Филипп Киркоров и Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Певец Филипп Киркоров в свежем интервью «Комсомольской правде» дал развёрнутый комментарий о своей бывшей супруге Алле Пугачёвой, решительно опровергнув распространённые обвинения в её адрес.





Артист подчеркнул, что не считает возможным говорить плохо о человеке, с которым его связывала личная жизнь. Исполнитель хита «Зайка моя» категорически отверг утверждения о том, что Пугачёва не допускала до сцены молодых исполнителей по личным мотивам.



«Я знаю, какой это человек. Все эти гнусные пасквили и наговоры, что она кому-то перекрывала кислород, это все ложь и клевета», — решительно заявил Киркоров.