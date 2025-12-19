«Все наговоры – ложь и клевета»: Филипп Киркоров вступился за Аллу Пугачёву
Певец Филипп Киркоров в свежем интервью «Комсомольской правде» дал развёрнутый комментарий о своей бывшей супруге Алле Пугачёвой, решительно опровергнув распространённые обвинения в её адрес.
Артист подчеркнул, что не считает возможным говорить плохо о человеке, с которым его связывала личная жизнь. Исполнитель хита «Зайка моя» категорически отверг утверждения о том, что Пугачёва не допускала до сцены молодых исполнителей по личным мотивам.
«Я знаю, какой это человек. Все эти гнусные пасквили и наговоры, что она кому-то перекрывала кислород, это все ложь и клевета», — решительно заявил Киркоров.Поп-король также отметил, что обвинения в адрес Пугачёвой зачастую звучат именно от певиц, чья карьера не сложилась. По его словам, ненависть к народной артистке СССР стала новым модным трендом в России.