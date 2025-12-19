«Неудачники»: Киркоров обрушился с критикой на Цыганову за хейт в адрес Долиной

19 декабря 2025, 00:10

Киркоров назвал Вику Цыганову и её мужа «неудачниками» за нападки на Долину

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров резко высказался в адрес Вики Цыгановой и её супруга, обвинив пару в попытках привлечь внимание к себе за счёт скандалов с участием известных личностей. Артиста цитирует издание «Стархит».





В своём обращении поп-король артист заявил, что Цыганова с мужем активизируются лишь тогда, когда есть возможность «присоединиться» к громким скандалам и воспользоваться чужим именем для самопиара.





«Все забыли, кто такая Вика Цыганова и её муж. И вот тут они такую деятельность против Ларисы Александровны развернули, так они прокатились по её имени. И главное, всё это цитируемо очень. Вдруг все вспомнили про Цыганову», — отметил Киркоров.

«Неудачники, у которых не сложилось, о себе напоминают, когда появляется какой-то большой инцидент, ажиотаж вокруг какого-то имени, и вот они обязательно должны вставить свои пять копеек в эту историю», — считает Киркоров.