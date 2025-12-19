«Неудачники»: Киркоров обрушился с критикой на Цыганову за хейт в адрес Долиной
Певец Филипп Киркоров резко высказался в адрес Вики Цыгановой и её супруга, обвинив пару в попытках привлечь внимание к себе за счёт скандалов с участием известных личностей. Артиста цитирует издание «Стархит».
В своём обращении поп-король артист заявил, что Цыганова с мужем активизируются лишь тогда, когда есть возможность «присоединиться» к громким скандалам и воспользоваться чужим именем для самопиара.
«Все забыли, кто такая Вика Цыганова и её муж. И вот тут они такую деятельность против Ларисы Александровны развернули, так они прокатились по её имени. И главное, всё это цитируемо очень. Вдруг все вспомнили про Цыганову», — отметил Киркоров.По мнению певца, творческий потенциал пары невысок, а популярность они получают лишь благодаря упоминанию более именитых коллег. Музыкант назвал супругов неудачниками, которые пытаются напомнить о себе только в моменты ажиотажа вокруг более известных персон.
«Неудачники, у которых не сложилось, о себе напоминают, когда появляется какой-то большой инцидент, ажиотаж вокруг какого-то имени, и вот они обязательно должны вставить свои пять копеек в эту историю», — считает Киркоров.