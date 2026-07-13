Снялась голой у мужа-фигуриста и ушла в монастырь на пике славы: зачем Ирина Гринёва каждый год выходит замуж? Пикантные признания музы Звягинцева

13 июля 2026, 09:31

Ирина Гринёва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Она искала утешение в стенах монастыря, покорила сердце режиссёра «Левиафана», бегала голой по снегу ради искусства и сбросила десять килограммов ради кадра. Но и это еще не все самые неожиданные повороты в жизни Ирины Гринёвой. Какой уговор она заключила с мужем-фигуристом и что заставило ее бежать из храма, расскажет «Радио 1».





Содержание Мать грезила о сцене, а дочь воплотила мечту Что не так с монастырём? Почему актриса каждый год надевает новое свадебное платье? Зачем Ирина бегала голой по лесу зимой?

Мать грезила о сцене, а дочь воплотила мечту

Что не так с монастырём?

Почему актриса каждый год надевает новое свадебное платье?

«До замужества жизнь была мне не очень интересна. Большая ее часть проходила в театре, кино. Почти все было связано с профессией. Теперь я ощущаю счастье, ценность и красоту жизни», — откровенничала звезда с «URA.ru».

Зачем Ирина бегала голой по лесу зимой?

«Пробежка героини по лесу — это просто крайняя степень ее отчаяния. Кстати, я боролся с собой, мне не очень хотелось, чтобы она так мёрзла и страдала. Но сама история этого требовала», — сказал сценарист изданию «Мир новостей».