Снялась голой у мужа-фигуриста и ушла в монастырь на пике славы: зачем Ирина Гринёва каждый год выходит замуж? Пикантные признания музы Звягинцева
Она искала утешение в стенах монастыря, покорила сердце режиссёра «Левиафана», бегала голой по снегу ради искусства и сбросила десять килограммов ради кадра. Но и это еще не все самые неожиданные повороты в жизни Ирины Гринёвой. Какой уговор она заключила с мужем-фигуристом и что заставило ее бежать из храма, расскажет «Радио 1».
Мать грезила о сцене, а дочь воплотила мечтуИрина Гринёва родилась в Хабаровске в 1973 году. В пять лет родители развелись, и мать увезла дочь в Казань. Именно родительница привила девочке любовь к театру, старому кино и безупречному стилю. Женщина сама когда-то мечтала о сцене, но выбрала семью. В школе Ирина занималась в драмкружке, а после выпускного отправилась покорять Москву. Однако столичные вузы — ГИТИС, МХАТ и «Щепка» — ей не покорились. Терять год девушка не стала, уехала в Ярославль и поступила в театральный институт. Получив диплом, она вернулась в столицу и стала студентой «Школы драматического искусства» под руководством Анатолия Васильева.
Что не так с монастырём?Учёба в столице давалась Ирине непросто. Из-за высоких нагрузок и бесконечных поисков себя девушка оказалась на грани. На втором курсе сибирячка приняла неожиданное решение и ушла в монастырь. Гринёва надеялась обрести там душевный покой и думала, что вести неспешные беседы о вечном — это всё, чем занимаются монахини. Однако суровая реальность быстро разрушила её романтические иллюзии. Вместо духовных практик актрису ждали тяжёлый физический труд и строгий быт.
Осознав свою ошибку, Ирина вернулась к профессии. В 1995 году хабаровчанка дебютировала на сцене. В спектакле Владимира Агеева «Игра в классики» по Кортасару ей досталась роль парижанки Маги. Выход на сцену оказался триумфальным: за эту работу актриса сразу удостоилась премии фестиваля имени Высоцкого как лучший дебютант.
С 1998 года Ирина прослужила в Театре имени Станиславского более 20 лет. А в 2023 году художественный руководитель Антон Яковлев пригласил актрису в труппу Театра имени Гоголя, где она работает по сей день. Параллельно Гринёва активно снималась в сериалах. Первой ролью на экране стала официантка Лада в «Самозванцах». А в 2000 году она уже сыграла главную роль — молодую Анну Казимировну — в картине Владимира Фокина «Дом для богатых». На сегодняшний день в фильмографии актрисы числится более 50 работ.
Почему актриса каждый год надевает новое свадебное платье?Аристократичная внешность Ирины Гринёвой не могла остаться незамеченной. Режиссёр Андрей Звягинцев обратил на красавицу-блондинку внимание ещё в стенах театра. Служебный роман вскоре перерос в более близкие отношения, и в 2004 году пара официально зарегистрировалась. Отношения с мужем-постановщиком дали актрисе то, чего ей не хватало, — внутреннюю опору и веру в себя, а вместе с ними и иное отношение к своей профессии. Однако спустя шесть лет семья распалась.
Развод стал для Ирины тяжёлым ударом. Потерянная и опустошённая, она даже подумывала вернуться в монастырь, но передумала. Актриса признавалась: даже сильная любовь не спасла их союз, а что стало причиной разрыва Гринёва, так и не рассказала. Вторым избранником хабаровчанки стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Шабалин. Судьба сводила актрису и спортсмена несколько раз. Общие знакомые представляли их друг другу, но на следующий день молодые люди забывали о встрече. Лишь в третий раз между ними пробежала искра, и начались отношения. Ирина всегда чётко представляла себе идеального мужчину: высокого, верующего, обеспеченного и одарённого. В Максиме женщина нашла все эти качества. Более того, их встреча казалась предначертанной.
Ещё до знакомства звезда сериалов нарисовала картину с влюблённой парой, и герой полотна оказался поразительно похож на будущего супруга. Первое свидание Шабалин организовал необычно. Мужчина пригласил Ирину в монастырь, а затем повёз на каток. Увидев грациозные выступления Максима на льду, актриса была поражена до глубины души. Через три года Максим сделал предложение. В 2010 году возлюбленные сыграли свадьбу и обвенчались в церкви. Затем молодожёны отправились во Францию.
Там исполнилась давняя мечта артистки: она прокатилась на кабриолете вдоль Лазурного берега с любимым мужчиной. В 2013 году у пары родилась дочь Василиса. Несмотря на плотный график, Ирина всегда находит время для девочки. Гринёва признавалась, что только после замужества и рождения ребёнка начала по-настоящему ценить свою жизнь.
«До замужества жизнь была мне не очень интересна. Большая ее часть проходила в театре, кино. Почти все было связано с профессией. Теперь я ощущаю счастье, ценность и красоту жизни», — откровенничала звезда с «URA.ru».И хотя сама церемония бракосочетания была единственной, супруги нашли способ ежегодно переживать заново эти эмоции. Необычная традиция в семье родилась из-за свадебных платьев. Ирина призналась, что у неё была лишь одна свадьба. На что супруг ответил: «На годовщину надень другое».
На первый семейный праздник муж и жена снова надели подвенечные наряды, заказали торт и пригласили гостей. На третий год хотели остановиться, но друзья, которые сами организовали очередное торжество, уже ждали их в ресторане. С тех пор ритуал стал ежегодным. За 16 лет Ирина ни разу не повторила наряд. В 2025 году знаменитость надела индийское платье, привезённое из поездки.
Зачем Ирина бегала голой по лесу зимой?Когда Максим Шабалин решил попробовать себя в режиссуре, Ирина поддержала супруга и снялась в его дебютной картине «Времена года».
Чтобы органично смотреться в кадре рядом с балеринами Мариинского театра, актрисе пришлось сбросить десять килограммов. Кроме того, по сюжету актрисе предстояло бежать обнажённой по заснеженному лесу. Шабалин позже признавался, что ему было жаль жену.
«Пробежка героини по лесу — это просто крайняя степень ее отчаяния. Кстати, я боролся с собой, мне не очень хотелось, чтобы она так мёрзла и страдала. Но сама история этого требовала», — сказал сценарист изданию «Мир новостей».В интервью мужчина подчеркнул, что пошёл в кинематограф не ради заработка, а «чтобы просто делать хорошее кино». Как режиссёр-дебютант он уже удостоен награды и нескольких фестивальных призов.