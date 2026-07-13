«Это большая любовь»: Сергей Соседов признался в зависти к Егору Криду
Сергей Соседов заявил о зависти к Егору Криду из-за массовой поддержки фанатов
Музыкальный критик Сергей Соседов честно признался: он завидует певцу Егору Криду (настоящее имя — Егор Булаткин).
В беседе с «Абзацем» телеведущий отметил, что огромное число поклонников и их поступки свидетельствуют об искренней любви публики к артисту.
«Если ради посещения концерта почитатели разбили палаточный городок, значит, это большая любовь. В этом смысле я завидую Егору Криду! Мне бы таких почитателей!» — заявил Соседов.Журналист уверен, что молодёжь выбрала достойного кумира. При этом музыкальный критик подчеркнул, что сам не является поклонником певца и его творчество ему чуждо.
10 и 11 июля Егор Крид отыграл стадионные концерты в «Лужниках». За сутки до первого выступления фанаты артиста разбили настоящий лагерь у спорткомплекса. Возле стадиона появились палатки, пледы и импровизированные зоны для ожидания. Часть посетителей расположилась прямо на асфальте.