Снялся с Хабенским и изменил внешний вид: как живет звезда военной драмы «Собибор» Роман Агеев и что известно о его личной жизни?
Роман Олегович Агеев — российский актер театра, кино и дубляжа, чье имя крепко связано с миром телевизионных сериалов и постановок на театральных подмостках. В начале карьеры артист пришел в искусство из совершенно иной сферы, а впоследствии занял собственную нишу и продолжает активно работать как в кино, так и на сцене. 17 января он отмечает 52-летие. О его карьере, творческом пути и личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Романа Агеева: ранние годы и образованиеБудущий актер появился на свет 17 января 1974 года в небольшом городке Полярные Зори. Его семья не имела отношения к творческим профессиям, и в детстве мальчик не связывал свое будущее с театром.
По окончании школы Агеев подал документы вовсе не в театральный вуз, а в Санкт-Петербургский политехнический университет. Тогда он всерьез рассматривал карьеру энергетика или атомщика и задумывался о работе на Кольской АЭС. Спустя год учебы он сменил вуз и перевелся в Ленинградскую инженерно-экономическую академию, однако и здесь высшее образование завершить не удалось. Со временем пришло понимание, что его привлекает актерская профессия.
Поступление в театральную академиюОкончательно определившись с выбором, Агеев отправился сдавать вступительные экзамены в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Несмотря на внушительный конкурс, ему удалось пройти отбор и стать студентом актерского факультета. Руководителем курса был артист Семен Яковлевич Спивак — человек, который во многом сформировал эстетические ориентиры будущего актера.
Театр: начало карьеры и становление актераВ 1999 году Агеев окончил академию и по приглашению Спивака вошел в труппу Молодежного театра на Фонтанке. Репертуар артиста расширялся год от года. Сначала он выходил на сцену в образе короля в постановке «Зимняя сказка», но позже получил главные роли, включая Отелло по пьесе Шекспира.
К 2005 году нагрузка Агеева значительно выросла, особенно в связи со съемками, и актер перешел на контрактные условия сотрудничества с театром. Параллельно он начал работать на других площадках Санкт-Петербурга. В Большом драматическом театре (БДТ) он играл в постановке «Веселый солдат», в Театре сатиры на Васильевском — в спектакле «Макбет», а в «Приюте комедианта» — в комедии «Смешные поневоле».
Особое значение для актера имело сотрудничество с театром «На Литейном». Здесь ему доверили роли в спектаклях «Поминальная молитва», «Лавр», «У меня есть сердце…». В 2022 году Агеев впервые выступил в качестве режиссера.
Свое новое амплуа артист открыл постановкой «Бег» Михаила Булгакова, где также сыграл роль главнокомандующего. Позже в интервью Роман отмечал, что зрители тепло приняли премьеру, а сотрудники театра оказали ему поддержку в освоении режиссерской специальности.
Роман Агеев в киноМужественный облик, фактура и суровые черты лица сделали Романа Агеева востребованным для съемок в телепроектах. При росте 186 см и весе около 83 кг он органично вписывается как в образы отрицательных персонажей, так и в роли героев со стержнем.
Первой работой в кино для актера стала роль Лабаза в культовом сериале «Бандитский Петербург». Успешный дебют открыл двери к проектам аналогичного жанра. В телевизионной картине «Сестры» Агеев сыграл криминального авторитета Алика рядом с Сергеем Бодровым и Оксаной Акиньшиной.
Отдельного внимания заслуживает участие актера в проекте «Сад» (2008), представляющем собой экранизацию пьесы Чехова «Вишневый сад». Пробы на роль Лопахина производили впечатление на Агеева, а режиссер Сергей Овчаров утвердил его на роль купца, позволив актеру выйти за рамки привычного амплуа.
«Ленинград 46» и новые проектыЗаметной работой в карьере стала криминальная драма «Ленинград 46» о жизни послевоенной столицы. Затем последовали съемки в сериале «Невский», где артист исполнил роль следователя.
В 2017 году Агеев появился во втором сезоне мистического сериала «Чернобыль. Зона отчуждения», сыграв главу корпорации — Деррика Флетчера.
После этого актер получил ведущую роль в криминальном проекте «Выжить любой ценой», где его партнером по площадке стали Илья Шакунов, Алексей Нилов и Александр Фисенко.
Военная драма «Собибор»Для актера значимым опытом стал фильм Константина Хабенского «Собибор», вышедший в прокат в 2018 году. Агеев сыграл пленного красноармейца — участника легендарного побега из концлагеря. Пробы на роль не проводились: артист лишь встретился с режиссером, и этого оказалось достаточно.
Чтобы соответствовать образу, ему пришлось серьезно похудеть. В фильме работала международная команда исполнителей, включая Хабенского, Кристофера Ламберта, Гелу Месхи и других артистов.
«Как такового кастинга не было, я не проходил пробы. И Константин Хабенский, и кастинг-директор меня знали и, вероятно, были уверены, что я подхожу на эту роль. Конечно, были встречи с режиссёром, но классические пробы не проходил», — вспоминал Роман.
Новые проекты и продолжение карьерыВ 2019 году стартовал сериал «Реализация», где Роман исполнил роль полковника Юрия Безногова — сначала второстепенную, а затем одну из ключевых. Детективный проект показывали на НТВ. Затем Агеев вновь вернулся к образу следователя — на этот раз в мелодраме «Шаг к счастью» с Кристиной Кузьминой, которую транслировал канал «Россия-1».
Съемки шпионской ленты «Пилигрим» проходили в разных городах России. В одном из эпизодов актер предстал в роли главаря, ставшего центральным персонажем серии. Обсуждавшийся в 2024 году исторический фильм «Любовь Советского Союза» также включил Агеева в актерский состав — он сыграл полковника Заварзина.
Личная жизнь Романа АгееваАртист предпочитает держать личную жизнь в тени. Он редко дает комментарии на эту тему и почти не размещает семейные фото. Известно, что супругу артиста зовут Алена, они поженились в 1998 году. Семья воспитывает сына Олега и дочь Марфу.
«Меня напрягает, что сейчас активно на ТВ показывается тема наркотиков. Тем более, когда я сам стал отцом», — говорил он.Пока дети были маленькими, отец уделял много времени их образованию, а мама обучала музыке. Летние месяцы семья проводила в Крыму, который положительно влиял на здоровье наследников.
Роман Агеев сегодняТворческая биография актера продолжает активно пополняться. В 2025 году на телевидении вышел детективный боевик «Опасный», где Агеев сыграл главного героя — полковника Павла Воронца. Премьеру показали на Первом канале.
Еще одной работой стала драма «Тюремный дневник», в которой актер перевоплотился в иностранца Стивена Ллойда. Кроме того, он снялся в четвертом сезоне проекта «Первый отдел», исполнив роль Муштакова. На сцене театра «На Литейном» артист играет в постановке «Антарктида».
Недавно Агеев появился в необычном амплуа: светлые волосы, очки в роговой оправе и современный гардероб кардинально изменили визуальный образ актера. Зрители привыкли видеть его в военной форме или строгих костюмах, а теперь — в джемпере в полоску и укороченных джинсах.
Съемочный график артиста остается плотным: ежегодно выходит не менее двух-трех сериалов с его участием. Агеев не скрывает, что любит многосерийный формат, а также отмечает, что это обеспечивает стабильный доход. По информации из открытых источников, съемочный день актера оценивается от 100 до 200 тысяч рублей.