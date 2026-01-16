Снялся с Хабенским и изменил внешний вид: как живет звезда военной драмы «Собибор» Роман Агеев и что известно о его личной жизни?

16 января 2026, 16:21

Роман Агеев (фото: кадр из фильма «Опасный»)

Роман Олегович Агеев — российский актер театра, кино и дубляжа, чье имя крепко связано с миром телевизионных сериалов и постановок на театральных подмостках. В начале карьеры артист пришел в искусство из совершенно иной сферы, а впоследствии занял собственную нишу и продолжает активно работать как в кино, так и на сцене. 17 января он отмечает 52-летие. О его карьере, творческом пути и личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Романа Агеева: ранние годы и образование Поступление в театральную академию Театр: начало карьеры и становление актера Роман Агеев в кино «Ленинград 46» и новые проекты Военная драма «Собибор» Новые проекты и продолжение карьеры Личная жизнь Романа Агеева Роман Агеев сегодня

Биография Романа Агеева: ранние годы и образование

Поступление в театральную академию

Театр: начало карьеры и становление актера

Роман Агеев (фото: кадр из фильма «Сестры»)

Роман Агеев в кино

«Ленинград 46» и новые проекты

Роман Агеев (фото: кадр из фильма «Ленинград 46»)

Военная драма «Собибор»

«Как такового кастинга не было, я не проходил пробы. И Константин Хабенский, и кастинг-директор меня знали и, вероятно, были уверены, что я подхожу на эту роль. Конечно, были встречи с режиссёром, но классические пробы не проходил», — вспоминал Роман.

Новые проекты и продолжение карьеры

Константин Хабенский, Роман Агеев (фото: кадр из фильма «Собибор»)

Личная жизнь Романа Агеева

«Меня напрягает, что сейчас активно на ТВ показывается тема наркотиков. Тем более, когда я сам стал отцом», — говорил он.

Роман Агеев сегодня