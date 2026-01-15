Концерты Долиной в двух городах оказались под угрозой срыва
Концерты Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске оказались под угрозой срыва из-за крайне низких продаж билетов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, на выступление в Обнинске, запланированное на 8 марта, продали всего 66 билетов. При этом вместимость зала составляет 700 мест. В Брянске так же набралось около 70 зрителей из возможных 800, то есть менее 10%.
Организатор Виталий Чудаков заявил, что решение об отмене концерта примут через пару недель в связи с отсутствием активной рекламы. Промоутеры отмечают, что проблема кроется в скандале вокруг квартиры в Хамовниках. По их мнению, позиция певицы по этому поводу негативно повлияла на ее популярность — раньше в регионах у нее всегда были аншлаги.
Отмечается, что на официальном сайте артистки упомянутые города в графике на март отсутствуют — в расписании указана только Москва.
