Концерты Долиной в двух городах оказались под угрозой срыва

15 января 2026, 17:06

Концерты Долиной в Обнинске и Брянске могут отменить из-за низких продаж билетов

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Концерты Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске оказались под угрозой срыва из-за крайне низких продаж билетов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.