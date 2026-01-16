Звезды «Ранней пташки» и «Постучись в мою дверь» угодили в скандал: кого уличили в употреблении наркотиков и что говорят сами актеры?
Турецкий шоу-бизнес сотрясает один из самых громких скандалов за последнее время. В рамках борьбы с наркотрафиком полиция Стамбула провела серию масштабных рейдов, в ходе которых задержала главных звезд страны. Съемки крупнейших проектов парализованы, а многочисленные поклонники со всего мира задаются вопросом, неужели их кумиры связаны с криминалом? Кто оказался под следствием и что говорят сами «короли экрана» — в материале «Радио 1».
Операция «Рассвет»: как полиция ловит звезд на наркотикахВ Турции развернулась борьба с наркотиками, и под удар попали самые известные лица страны. С октября прошлого года полиция Стамбула стабильно устраивает облавы, накрывая ночные клубы и отели Босфора.
Уже задержаны десятки человек, среди них — как владельцы заведений, так и знаменитости. Для турецкой полиции, говорят, не существует иерархий.
«Турецкие актеры приравниваются к обыкновенным гражданам. Они действуют четко: если человек нарушил закон, значит, он нарушил закон», — отметила волонтер Ханна Голайтли, помогавшая в поисках пропавших туристов в Турции, в программе «Малахов».
Джан Яман: наркотики в ночном клубе или клеветаОдним из задержанных оказался Джан Яман — секс-символ турецкого кино и звезда сериала «Ранняя пташка», покоривший сердца в том числе российских зрительниц. «Местом встречи» актера и полицейских стал элитный клуб Ruby в районе Ортакее. В карманах Ямана стражи порядка нашли красные кубики с подозрительным содержимым.
Вскоре после задержания в СМИ появилась информация, что Джана уже выпустили, и он вернулся в Италию. Сам актер решил оправдаться перед фанатами в соцсетях, назвав новости ложью.
«Турецкая пресса всегда была ко мне жестока, но это не новость! <...> Вы действительно думаете, что я тусуюсь в клубах с наркотиками в то время, когда полиция проводит масштабные расследования и арестовывает множество знаменитостей? Если бы это было хоть сколько-нибудь правдой, меня бы не отпустили так быстро, и я бы не смог вернуться в Италию на следующий день», — заявил Джан Яман в своем посте.Несмотря на его оправдания, турецкие СМИ сообщают, что в отношении 32-летнего артиста возбудили уголовное дело.
Кубилай Ака: странное оправдание с тайским «лекарством»Не менее громким стало задержание Кубилая Аки, известного по сериалу «Чукур», сюжет которого сосредоточен на борьбе с наркомафией. Актер тоже попал в поле зрения полиции и был допрошен.
В отличие от Ямана, Кубилай не стал отрицать, что в его организме нашли следы веществ. Правда, по его словам, вовсе не запрещенных.
«Я заболел во время отпуска в Бангкоке, и в клинике, куда я обратился, мне дали лекарство», — оправдывался актер.По данным следствия, в его волосах были замечены следы органических наркотических веществ, что ставит под сомнение историю о тайском лекарстве. Теперь актеру придется повторно сдавать анализы, чтобы доказать свою невиновность.
Догукан Гюнгер: признание и раскаяниеЗвезда сериала «Клюквенный щербет» Догукан Гюнгер оказался одним из немногих, кто сразу пошел на сотрудничество со следствием. После задержания 5 января он не стал отрицать свою вину, а также пообещал впредь не прикасаться к наркотикам.
«Догукан <...> признался до того, как вышел тест, и извинился перед своими поклонниками, сказал, что очень сожалеет и больше запрещенные вещества использовать не будет. Также есть намек на то, что он использовал достаточно легкие вещества, потому что он сказал, что они разрешены в Европе», — рассказала знакомая актера в программе «Малахов».Его арест для взятия анализов и показаний временно остановил съемки сериала. В итоге артиста отпустили под подписку о невыезде, и теперь его будущее в проекте под вопросом.
Мелиса Денгель: актриса с русскими корнями под подозрениемВ скандал угодила и Мелиса Денгель, известная по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Любовь. Разум. Месть». На момент выдачи ордера на ее арест актриса отдыхала за границей, но первым рейсом вернулась в Стамбул, чтобы сдать анализы и дать показания.
Однако такая открытость перед правоохранителями не помогла — в ее волосах нашли следы запрещенных веществ. Интересно, что у Мелисы русские корни, о которых она ранее с теплотой рассказывала в интервью.
«Моя мама жила в Севастополе. И да, я русская по происхождению, то есть по матери. <…> Я люблю русский суп – борщ, люблю новогоднее «Оливье». <…> Моя мама действительно хорошо разбирается в культуре, и, возможно, это одна из вещей, которая подтолкнула меня к актерской профессии. <…> Я пытаюсь учить [русский] язык, хотя и немного, но все же. Я все выучу, не волнуйтесь», — делилась Денгель.Теперь и ей, скорее всего, придется доказывать свою невиновность. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде до выяснения обстоятельств.