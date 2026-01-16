Звезды «Ранней пташки» и «Постучись в мою дверь» угодили в скандал: кого уличили в употреблении наркотиков и что говорят сами актеры?

16 января 2026, 14:37

Джан Яман (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Турецкий шоу-бизнес сотрясает один из самых громких скандалов за последнее время. В рамках борьбы с наркотрафиком полиция Стамбула провела серию масштабных рейдов, в ходе которых задержала главных звезд страны. Съемки крупнейших проектов парализованы, а многочисленные поклонники со всего мира задаются вопросом, неужели их кумиры связаны с криминалом? Кто оказался под следствием и что говорят сами «короли экрана» — в материале «Радио 1».







Операция «Рассвет»: как полиция ловит звезд на наркотиках

«Турецкие актеры приравниваются к обыкновенным гражданам. Они действуют четко: если человек нарушил закон, значит, он нарушил закон», — отметила волонтер Ханна Голайтли, помогавшая в поисках пропавших туристов в Турции, в программе «Малахов».

Джан Яман: наркотики в ночном клубе или клевета

Джан Яман (Фото: кадр из сериала «Ранняя пташка»)

«Турецкая пресса всегда была ко мне жестока, но это не новость! <...> Вы действительно думаете, что я тусуюсь в клубах с наркотиками в то время, когда полиция проводит масштабные расследования и арестовывает множество знаменитостей? Если бы это было хоть сколько-нибудь правдой, меня бы не отпустили так быстро, и я бы не смог вернуться в Италию на следующий день», — заявил Джан Яман в своем посте.

Кубилай Ака: странное оправдание с тайским «лекарством»

Кубилай Ака (Фото: кадр из сериала «Чукур»)

«Я заболел во время отпуска в Бангкоке, и в клинике, куда я обратился, мне дали лекарство», — оправдывался актер.

Догукан Гюнгер: признание и раскаяние

«Догукан <...> признался до того, как вышел тест, и извинился перед своими поклонниками, сказал, что очень сожалеет и больше запрещенные вещества использовать не будет. Также есть намек на то, что он использовал достаточно легкие вещества, потому что он сказал, что они разрешены в Европе», — рассказала знакомая актера в программе «Малахов».

Догукан Гюнгер (Фото: кадр из сериала «Клюквенный щербет»)

Мелиса Денгель: актриса с русскими корнями под подозрением

Мелиса Денгель (Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь»)

«Моя мама жила в Севастополе. И да, я русская по происхождению, то есть по матери. <…> Я люблю русский суп – борщ, люблю новогоднее «Оливье». <…> Моя мама действительно хорошо разбирается в культуре, и, возможно, это одна из вещей, которая подтолкнула меня к актерской профессии. <…> Я пытаюсь учить [русский] язык, хотя и немного, но все же. Я все выучу, не волнуйтесь», — делилась Денгель.