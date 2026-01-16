Бывший директор Успенской продавал билеты на ее несуществующий концерт
Бывший директор Любови Успенской попался на мошенничестве — он продавал билеты на ее концерт в Барвихе, который никогда не планировался. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач» со ссылкой на представителя артистки Александра Иваненко.
По его словам, перед Новым годом Никита Сурма собрал с людей около 165 тысяч рублей, а когда пострадавшие стали спрашивать о выступлении, перешел к угрозам. Представитель Успенской отметил, что этим махинациям есть доказательства.
«Были подозрительные моменты, в результате все сошлось. Он был уволен из-за профнепригодности и мошенничества», — сказал Иваненко.Продюсер Олеся Сазыкина в беседе с источником подтвердила, что такой случай действительно был, и пострадавших насчитывалось немало.
«Возможно, его вызовут и это будет гражданско-правовое дело, а может и посерьезнее закрутится», — добавила Сазыкина.Ранее стало известно, что артистка может стать бабушкой уже в этом году.