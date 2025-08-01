Солгал, чтобы переехать в Москву, страдал от зависимости и женился на молодой: Александру Наумову 67 лет, как живет актер
Александр Николаевич Наумов — один из наиболее востребованных представителей российского кино. Его путь к признанию был нелёгким: за плечами годы борьбы, десятки испытаний и сотни ролей, каждая из которых стала ступенью к успеху. Сегодня его фильмография насчитывает более 200 проектов. 1 августа ему исполняется 67 лет. «Радио 1» расскажет о личной жизни актера и его проблемах с алкоголем.
Александр Наумов: биография актера
Детство в СормовоБудущий актёр родился 1 августа в заводском районе Сормово в Горьком (ныне Нижний Новгород). Его родители трудились на заводе, а о театре в доме даже не говорили. Они ждали появление Александра десять лет, молились о ребёнке в церкви. С ранних лет мальчик грезил железной дорогой — с пятого класса посещал детскую железную дорогу, мечтал стать машинистом, а после восьмого класса пытался поступить в железнодорожный техникум. Однако не сдал экзамен по математике и вернулся в школу и увлёкся театром.
Первые шаги в театре и неожиданный успехВ старшей школе Наумов увлекся самодеятельностью и начал посещать театральный кружок при Горьковской детской железной дороге, а спустя два года поступил в театральный ВУЗ, чем удивил даже самого себя: в школьные годы он не отличался решительностью и раскрепощенностью. Тем не менее он успешно прошёл отбор.
На первом курсе Наумова призвали на службу в армию, но по возвращении он продолжил образование и в 1982 году получил диплом. Распределение привело его в Пензенский драмтеатр, где он восемь лет играл сказочных героев и подменял коллег. А по выходным он ездил в Москву, чтобы просто пройтись по улицам столицы, о которой мечтал.
Переезд в Москву: судьбоносная встречаСудьбоносной стала встреча с худруком Театра на Юго-Западе Валерием Беляковичем. Ради заветного места в труппе Наумов солгал ему, что собирается жениться на москвичке, так как отсутствие московской прописки было единственным, что мешало актеру переехать. Режиссёр поверил и взял актёра в коллектив. Первое время Александр спал прямо в театре или у друзей, ведь «невесты» не существовало.
На сцене он сыграл десятки ролей. Особенно значимой для него стала работа в спектакле «На дне» — это был первый серьёзный драматический образ в его карьере.
Александр Наумов в кино: от эпизодов до узнаваемых ролейВ конце 1990-х российские режиссёры впервые заметили Александра Наумова, предложив ему роль киллера в сериале «Самозванцы». Актёр блестяще справился с задачей, что открыло ему дорогу в кинематограф. Несмотря на обилие предложений, большинство ролей были небольшими или эпизодическими. Однако Наумов не унывал, следуя принципу: «Главное — не что ты делаешь, а как».
Настоящий успех пришёл после роли начальника службы безопасности в фильме «Брат-2», а первой главной ролью стал образ следователя в драме «Глаза Ольги Корж».
Его талант быстро оценили зрители — популярность пришла благодаря активному производству сериалов в 2000-х. Хотя главных ролей в его фильмографии не очень много, даже второстепенные персонажи запоминаются надолго. Со временем амплуа Наумова изменилось: если раньше он играл бандитов и охранников, то теперь воплощает на экране образы бизнесменов, силовиков и высокопоставленных чиновников.Александр Наумов с легкостью перевоплощается не только в драматических, но и в комедийных ролях. В 2010 году он снялся в фэнтези Владимира Потапова «Банщик президента, или Пасечники Вселенной», который был тепло принят зрителями и участвовал в XI Российском фестивале кинокомедий «Улыбнись, Россия!».
Среди заметных работ Наумова — сериал «До свидания, мальчики»(2014). Лента посвящена подвигу подольских курсантов. Еще одним успешным проектом в его карьере стала историческая мелодрама «Оптимисты», получившая «Золотого орла», Гран-при фестиваля «Утро России» и номинацию на «ТЭФИ».
Личная жизнь Александра Наумова: от ревности до семейного уютаАлександр Наумов впервые женился ещё в молодости — его избранницей стала однокурсница Наталья Мерц. Их роман начался во время гастролей выпускников Горьковского театрального училища в Пензе, где оба впоследствии устроились в местный театр. Однако карьеры супругов сложились по-разному: Наталья быстро стала примой, играя главные роли, в то время как Наумову доставались менее заметные работы.
Актер тяжело переживал успех жены и внимание к ней со стороны других мужчин. В итоге он принял радикальное решение: подал на развод и уехал в Москву. В столице Наумов долгое время оставался один, пока на вечеринке у коллеги Анатолия Иванова не встретил свою вторую жену — Марию. Девушка увлекалась театром и уже была знакома с творчеством актера. Она воспитывала дочь Веру от первого брака, для которой Наумов стал настоящим отцом. Позже у пары родился общий сын. Интересно, что имя для мальчика выбирали три месяца: сам актер хотел назвать сына Нилом, но в итоге ребенка назвали Александром.
Однако их брак распался и Наумов женился на Наталье, которая младше на 24 года.
Зависимость Наумова: проблемы с алкоголем
В эфире программы «Судьба человека» Наумов рассказал, что у него действительно были проблемы с алкоголем. Принятие этого факта помогло ему справиться с зависимостью.
«Довольно часто люди отказываются признаваться, что у них эта проблема существует. В результате, они остаются с этим и часто уходят. А я вот однажды проснулся и понял, что отрицать проблему больше нельзя, с этим надо что-то делать. Нет, поймите, я не буйный. Я не падал на улицах, всегда достойно отыгрывал спектакли, но проблема существовала, и отрицать ее было бы глупо», — отметил артист.Наумов признался, что справиться с зависимостью ему помогла жена Мария. Она поддерживала его, несмотря на перепады настроения во время борьбы с вредной привычкой.
«Человек с такой склонностью может найти в день по 30 поводов выпить. Меня, конечно, очень поддерживала жена, направляла», — сказал он.Сейчас актер почти не употребляет алкоголь и посвящает все свободное время сыну. Он долго мечтал о ребенке, и рождение наследника стало для него огромным счастьем.