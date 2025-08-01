01 августа 2025, 15:24

Александр Наумов (фото: Instagram* / aleksandr_naumov58)

Александр Николаевич Наумов — один из наиболее востребованных представителей российского кино. Его путь к признанию был нелёгким: за плечами годы борьбы, десятки испытаний и сотни ролей, каждая из которых стала ступенью к успеху. Сегодня его фильмография насчитывает более 200 проектов. 1 августа ему исполняется 67 лет. «Радио 1» расскажет о личной жизни актера и его проблемах с алкоголем.





Содержание Александр Наумов: биография актера Детство в Сормово Первые шаги в театре и неожиданный успех Переезд в Москву: судьбоносная встреча Александр Наумов в кино: от эпизодов до узнаваемых ролей Личная жизнь Александра Наумова: от ревности до семейного уюта Зависимость Наумова: проблемы с алкоголем

Александр Наумов: биография актера

Детство в Сормово

Первые шаги в театре и неожиданный успех

Александр Наумов (фото: Instagram* / aleksandr_naumov58)



Переезд в Москву: судьбоносная встреча

Александр Наумов в кино: от эпизодов до узнаваемых ролей





Александр Наумов (фото: Instagram* / aleksandr_naumov58)



Личная жизнь Александра Наумова: от ревности до семейного уюта

Александр Наумов с женой (фото: Instagram* / aleksandr_naumov58)



Зависимость Наумова: проблемы с алкоголем

«Довольно часто люди отказываются признаваться, что у них эта проблема существует. В результате, они остаются с этим и часто уходят. А я вот однажды проснулся и понял, что отрицать проблему больше нельзя, с этим надо что-то делать. Нет, поймите, я не буйный. Я не падал на улицах, всегда достойно отыгрывал спектакли, но проблема существовала, и отрицать ее было бы глупо», — отметил артист.

«Человек с такой склонностью может найти в день по 30 поводов выпить. Меня, конечно, очень поддерживала жена, направляла», — сказал он.