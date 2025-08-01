Популярный рэпер может попасть под статью об уклонении от армии

01 августа 2025, 09:55

Mash: рэперу Макану грозит уголовное дело за уклонение от службы в армии

Фото: iStock/Akintevs

Российский рэпер Андрей Косолапов, также известный под псевдонимом Macan, может попасть под статью об уклонении от военной службы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.