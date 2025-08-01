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Популярный рэпер может попасть под статью об уклонении от армии

Mash: рэперу Макану грозит уголовное дело за уклонение от службы в армии
Фото: iStock/Akintevs

Российский рэпер Андрей Косолапов, также известный под псевдонимом Macan, может попасть под статью об уклонении от военной службы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Если музыкант не явится в военный комиссариат до 1 октября, его объявят в федеральный розыск. За 2025 год он проигнорировал шесть повесток.

Отмечается, что сейчас 23-летний исполнитель находится в Испании. О том, как проходит отпуск, он рассказывает в социальных сетях.

По словам соседей, в военкомате Раменского района регулярно пытаются найти его по месту регистрации, но пока безуспешно. Представители ведомства нередко наведываются по адресу, но самого хозяина квартиры не находят.

Лидия Пономарева

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