Популярный рэпер может попасть под статью об уклонении от армии
Российский рэпер Андрей Косолапов, также известный под псевдонимом Macan, может попасть под статью об уклонении от военной службы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Если музыкант не явится в военный комиссариат до 1 октября, его объявят в федеральный розыск. За 2025 год он проигнорировал шесть повесток.
Отмечается, что сейчас 23-летний исполнитель находится в Испании. О том, как проходит отпуск, он рассказывает в социальных сетях.
По словам соседей, в военкомате Раменского района регулярно пытаются найти его по месту регистрации, но пока безуспешно. Представители ведомства нередко наведываются по адресу, но самого хозяина квартиры не находят.
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