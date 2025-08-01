Ефремов подарил квартиру семье, с которой много лет воевал за наследство
Актёр Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой воевал за наследство несколько лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В 2023 году сообщалось, что артист пытается отобрать квартиру у семьи, которая 19 лет ухаживала за его дядей. Ефремов убедил родственника не писать завещание, пообещав не вступать в наследство. Однако спустя полгода после его смерти актёр заявил свои права на жильё. Речь идёт о трёхкомнатной квартире на Олимпийском проспекте в Москве.
Теперь же стало известно, что Ефремов оформил дарственную на семью Громовых и даже оплатил услуги юриста и госпошлину за работу нотариуса. Это обошлось ему почти в 50 тысяч рублей.
Громовы долгое время жили в страхе, боясь остаться на улице, но Ефремов всё же сжалился и проявил милосердие.
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