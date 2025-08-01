Джастин Тимберлейк много лет скрывал тяжёлую болезнь
Джастин Тимберлейк сообщил о диагностированной болезни Лайма
44-летний Джастин Тимберлейк выступал в туре с невралгией и усталостью из-за клещевого боррелиоза — диагноз подтверждён.
«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз «болезнь Лайма» — я не говорю об этом, чтобы вы меня пожалели, — но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — написал 44-летний артист в Instagram* 31 июля, завершив двухлетний тур Forget Tomorrow, принёсший ему $73,2 млн.
Тимберлейк подчеркнул, что не ищет жалости, но хочет привлечь внимание к проблеме: «Делюсь всем этим в надежде, что мы все сможем найти способ быть ближе друг к другу. Я хотел бы внести свой вклад, чтобы помочь другим, столкнувшимся с этой болезнью».
Его откровение объяснило критику фанатов о «вялых» выступлениях — певец часто позволял залу петь вместо себя из-за приступов тошноты и тяжелой боли.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.