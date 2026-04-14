Романы с женщинами постарше, подозрения в запоях и долги по алиментам: куда пропал звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов?
Звезде сериала «Кадетство» и нашумевшего фильма «Сволочи» Кириллу Емельянову 15 апреля исполняется 35 лет. Этот забытый большими режиссёрами артист прошёл головокружительный путь: от всенародной любви и толп фанаток у Тверского суворовского училища до судебных разбирательств, тестов на детекторе лжи и драк с фельдшерами скорой помощи. Его карьера, начавшаяся с блестящих дебютов, давно уступила место хронике личных драм и поискам самого себя на дне стакана. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство, ранние роли и слава после «Кадетства»Кирилл родился 15 апреля 1991 года в Москве в семье актеров. С трёх лет он начал ходить в театр — у него даже была специальная рубашка «для выходов в свет». В пять лет Емельянов уже пародировал Горбачёва и Ельцина, чем развлекал друзей и взрослых.
Первый шаг в кино он сделал благодаря «Ералашу»: на девятилетнего мальчика обратили внимание кастинг-директоры, пришедшие в его школу. После этого родители перевели его в театральную школу, а позже Кирилл окончил её экстерном — времени на учёбу почти не оставалось.
В 15 лет он получил первую серьёзную роль — в фильме «Сволочи». Режиссёр Александр Атанесян доверил подростку сыграть вора по кличке Студер, который организовал убийство друга. Фильм вызвал бурные обсуждения, но актёрскую игру юных артистов признали сильной. Именно с этой работы начался звёздный путь Емельянова.
Продолжение карьеры: «Кадетство» и армия фанатокПосле успеха «Сволочей» Кирилла позвали в сериал «Кадетство». Там он снова сыграл антагониста — и снова блестяще. Актёр признавался, что вживаться в образ ему помогло общение с настоящими суворовцами.
«Мой герой гнида, сволочь. Мне было тяжело. Я даже специально просил найти ребят, которые делают гадости. Помогало вжиться в роль общение с суворовцами. С нами была целая рота, мы с ними болтали. Очень хочу выделить одного человека — Михаила Гусева, прапорщика в Суворовском училище, он был нашим воспитателем целое лето. И потом он совсем ушел к нам в съемочную группу с военной службы», — рассказывал он.Сериал взорвал эфир: у Тверского суворовского училища толпились поклонницы, которые перелезали через забор, чтобы взять автограф. Позже актёрам даже запретили подходить к парадному входу — фанатки блокировали проход.
Кирилл Емельянов (фото: Instagram* / otec_kirill)После «Кадетства» актер появился в сериале «Кремлевские курсанты», а затем поступил в ГИТИС. Его фильмография пополнилась проектами «Глухарь. Возвращение», «Пятницкий», «До свидания, мальчики» и участвовал в телешоу «СТС зажигает суперзвезду!» и «Дуэль».
Емельянов также реализовал детскую мечту — работать в театре. Он стал частью труппы «Школы современной пьесы», где начал строить сценическую карьеру.
Разгульная молодость: скандалы, бары и романы со старшими женщинамиНо за кадром всё было не так благополучно. Уже в 16 лет Кирилл регулярно зависал в барах и ночных клубах. Он признавался, что любил женщин постарше и выдавал себя за совершеннолетнего.
«Заказываешь себе сразу дорогой коньяк, и все телки за баром такие: "Ни фига себе! Я реально рок-н-рольщик"», — говорил актер.В один из таких вечеров он познакомился с женщиной, которая была старше на 11 лет. Он солгал ей о возрасте, чтобы переспать. Однако позже Кирилл рассказал, что им было интересно проводить время вместе.
«Клуб назывался "Зебра". Какие там могут быть девушки? У каждой черных полос в жизни больше, чем белых. А если выходной выпадал на понедельник, то можно было попасть на Love Party. Там вообще выходишь и указываешь ты, ты и ты — все ко мне в "девятку"», — делился Емельянов.Позже появилась информация, что бывшая возлюбленная Кристина Дехант родила от него сына. Кирилл поверил и стал помогать финансово. Только спустя 10 лет, благодаря шоу «На самом деле» и детектору лжи, выяснилось, что ребёнок не его.
Личная жизнь Кирилла Емельянова: отношения с Екатериной Гордон и разводПоговаривали, что актёр встречался с Катей Гордон, которая была старше на 10 лет. Она позже заявила, что между ними была лишь дружба, хотя актер утверждал, что добивался её.
«Я предложил ей встретиться, все закрутилось и завертелось. Катька — замечательный человек. Мы с ней иногда пересекаемся. Она добилась больших высот, стала профессионалом своего дела. Красотка. Молодец. Я ей всегда аплодирую. Потому что как бы ее ни топили, она всегда выплывала», — говорил он.С актрисой Екатериной Директоренко Кирилл познакомился еще в школе, но отношения начались позже. В 18 лет он женился на 25-летней Екатерине. В браке родились двое сыновей — Степан и Василий. Однако в 2016 году супруги развелись.
Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)Екатерина признала, что Емельянов — отличный отец, но как муж больше не подходил.
«В этом браке мне не хватало серьезности, которая не приобретается с возрастом. Это не потому, что Кирилл молод и когда-нибудь станет основательным. Нет, не станет. Мне как женщине невозможно находиться в постоянном соревновании с моим мужчиной. Для меня подходит формат общения, который можно назвать "спокойная радость". Я Кириллу отдала все эмоции, на которые способна. И у меня нет слез в глазах, нет страха, что я делаю что-то не так. Это — обдуманное и достаточно взвешенное решение», — комментировала развод актриса.Однако после развода отношения между бывшими возлюбленными ухудшились. В 2018 году пара выясняла отношения на шоу «Пусть говорят». Директоренко заявила, что бывший муж не участвует в жизни детей, а он — что ему не дают с ними видеться. Он также заявил, что новый избранник Екатерины состоит в секте и может навредить детям.
Судебные разбирательства, долги и новые отношенияВ 2020 году суд обязал Емельянова выплачивать по 17 тысяч рублей на каждого сына.
«Все знают, что Кирилл не обеспечил нас с детьми жильем, оставшись в "трешке", вовремя переведенной по документам на ближайших родственников — очень предусмотрительно и исполнено любви к детям», — утверждала Екатерина.В том же году актёр попал в полицию: во время отдыха с моделью Екатериной Бобковой он перебрал с алкоголем, потерял сознание, а очнувшись, избил фельдшера. Позже он также нахамил полиции. Суд назначил штраф в 20 тысяч рублей.
Кирилл Емельянов (фото: Instagram* / otec_kirill)В октябре 2020 года актер подрался с другом. История вызвала сомнения у публики: предполагалось, что потасовка была постановкой. Тем не менее, актер не скрывает, что вел довольно разгульный образ жизни.
«Однажды накануне кутежа договорился с автоблогером прилететь к нему в Чебоксары. Потом монтаж — и я приземлился в Чебоксарах. Я реально не помню ничего. Но самое интересное, что вечером у меня в Москве был спектакль. Мне просто повезло, что есть второй состав. Из театра меня уже уволили. Сволочи, будьте вы прокляты!», — вспоминал артист.
Емельянов сегодня: предложения, долги и подозрения в алкоголизмеС 2020 года Кирилл состоит в отношениях с девушкой по имени Ольга. В 2023-м он сделал ей предложение, но неизвестно, состоялась ли свадьба. Осенью 2024 года Екатерина Директоренко заявила, что бывший муж вновь исчез из жизни детей и накопил долг по алиментам — около 700 тысяч рублей.
Друг Кирилла, иллюзионист Сергей Сафронов, предположил, что артист снова ушел в запой. По его словам, Емельянов просил у него денег в долг и может страдать от зависимости.
«Однажды он мне написал сообщение: "Сергей, дай мне денег в долг". Я дал ему денег. Кирилл сейчас, я так понимаю, под большим влиянием какой-то зависимости. Я думаю, что он пьет», — рассказал Сафронов в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Кирилл Емельянов (фото: Instagram* / otec_kirill)Вопреки слухам о полном забвении, в 2025 году на экраны вышел фильм «Волкодав» с участием актера, а также короткометражная военная драма «Возвращайтесь скорее». Действие этой ленты разворачивается весной 1941 года на Кубани — за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны.
Грядущий 2026 год удивил поклонников Емельянова неожиданным поворотом. Он выступил сценаристом в проекте с говорящим названием «Оливка, Игорёк и Рекс». Это семейная комедия, действие которой переносит зрителя в атмосферу советского села 1980-х годов. Сюжет крутится вокруг девочки Оли (Оливка), которая обладает фантастической способностью — понимать язык животных.