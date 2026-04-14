14 апреля 2026, 12:30

Кирилл Емельянов (фото: Instagram* / otec_kirill)

Звезде сериала «Кадетство» и нашумевшего фильма «Сволочи» Кириллу Емельянову 15 апреля исполняется 35 лет. Этот забытый большими режиссёрами артист прошёл головокружительный путь: от всенародной любви и толп фанаток у Тверского суворовского училища до судебных разбирательств, тестов на детекторе лжи и драк с фельдшерами скорой помощи. Его карьера, начавшаяся с блестящих дебютов, давно уступила место хронике личных драм и поискам самого себя на дне стакана. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство, ранние роли и слава после «Кадетства» Продолжение карьеры: «Кадетство» и армия фанаток Разгульная молодость: скандалы, бары и романы со старшими женщинами Личная жизнь Кирилла Емельянова: отношения с Екатериной Гордон и развод Судебные разбирательства, долги и новые отношения Емельянов сегодня: предложения, долги и подозрения в алкоголизме



Детство, ранние роли и слава после «Кадетства»

Продолжение карьеры: «Кадетство» и армия фанаток

«Мой герой гнида, сволочь. Мне было тяжело. Я даже специально просил найти ребят, которые делают гадости. Помогало вжиться в роль общение с суворовцами. С нами была целая рота, мы с ними болтали. Очень хочу выделить одного человека — Михаила Гусева, прапорщика в Суворовском училище, он был нашим воспитателем целое лето. И потом он совсем ушел к нам в съемочную группу с военной службы», — рассказывал он.

Разгульная молодость: скандалы, бары и романы со старшими женщинами

«Заказываешь себе сразу дорогой коньяк, и все телки за баром такие: "Ни фига себе! Я реально рок-н-рольщик"», — говорил актер.

«Клуб назывался "Зебра". Какие там могут быть девушки? У каждой черных полос в жизни больше, чем белых. А если выходной выпадал на понедельник, то можно было попасть на Love Party. Там вообще выходишь и указываешь ты, ты и ты — все ко мне в "девятку"», — делился Емельянов.

Личная жизнь Кирилла Емельянова: отношения с Екатериной Гордон и развод

«Я предложил ей встретиться, все закрутилось и завертелось. Катька — замечательный человек. Мы с ней иногда пересекаемся. Она добилась больших высот, стала профессионалом своего дела. Красотка. Молодец. Я ей всегда аплодирую. Потому что как бы ее ни топили, она всегда выплывала», — говорил он.

Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«В этом браке мне не хватало серьезности, которая не приобретается с возрастом. Это не потому, что Кирилл молод и когда-нибудь станет основательным. Нет, не станет. Мне как женщине невозможно находиться в постоянном соревновании с моим мужчиной. Для меня подходит формат общения, который можно назвать "спокойная радость". Я Кириллу отдала все эмоции, на которые способна. И у меня нет слез в глазах, нет страха, что я делаю что-то не так. Это — обдуманное и достаточно взвешенное решение», — комментировала развод актриса.

Судебные разбирательства, долги и новые отношения

«Все знают, что Кирилл не обеспечил нас с детьми жильем, оставшись в "трешке", вовремя переведенной по документам на ближайших родственников — очень предусмотрительно и исполнено любви к детям», — утверждала Екатерина.

«Однажды накануне кутежа договорился с автоблогером прилететь к нему в Чебоксары. Потом монтаж — и я приземлился в Чебоксарах. Я реально не помню ничего. Но самое интересное, что вечером у меня в Москве был спектакль. Мне просто повезло, что есть второй состав. Из театра меня уже уволили. Сволочи, будьте вы прокляты!», — вспоминал артист.

Емельянов сегодня: предложения, долги и подозрения в алкоголизме

«Однажды он мне написал сообщение: "Сергей, дай мне денег в долг". Я дал ему денег. Кирилл сейчас, я так понимаю, под большим влиянием какой-то зависимости. Я думаю, что он пьет», — рассказал Сафронов в программе «Звезды сошлись» на НТВ.