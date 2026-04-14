Звезда «Папиных дочек» намекнула на скорое замужество

14 апреля 2026, 08:42

Актриса Мирослава Карпович намекнула на скорую свадьбу с коллегой по театру

Мирослава Карпович (Фото: Инстаграм*/m1r0slava_karpovich)

Актриса Мирослава Карпович, известная по роли Марии Васнецовой в сериале «Папины дочки», подтвердила слухи о своем романе и предстоящем замужестве. Ее избранником оказался коллега по театральной сцене Евгений Банифатов. Об этом сообщает «СтарХит».





Артистка отметила, что они с возлюбленным не планировали «выставлять отношения напоказ», но люди все узнали сами.

«Мы заканчиваем тур спектаклей “Мастер и Маргарита” и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу, для меня это очень важно», — написала она в соцсетях.