Солистка «5ivesta Family» купила вторую квартиру в Москве за 19 млн

16 июня 2025, 11:41

Лоя (Фото: Инстаграм*@loyainsta)

9 июня в Москве прошла блогерская вечеринка от журнала Marie Claire. Среди знаменитостей на вечере были замечены Митя Фомин, Виктория Дайнеко, певица Нюша, Маша Шейх и другие. В эфире «ШБ-шоу» с Георгием Иващенко звездные гости поделились последними новостями из своей жизни.





Солистка группы «5ivesta Family» Лоя рассказала, что недавно приобрела квартиру в Москве.





«Купила квартиру, но не в центре. 68 квадратов за 19 млн рублей. Делаю ремонт, скоро привезут дверь входную, затем нужно делать пол, стены. Около 10 млн выйдет ремонт», — призналась исполнительница.