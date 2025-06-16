Гогунский сослался на домострой и Тодоренко, оправдывая свои высказывания

16 июня 2025, 10:59

Виталий Гогунский: Мои переживания о женщинах довели меня до приступа

Виталий Гогунский (Фото: Инстаграм* @gogunskv)

Виталий Гогунский, после скандальных высказываний о женщинах, заявил, что его неправильно поняли. Он оправдался, сославшись на слова Регины Тодоренко о том, что женщины провоцируют домашнее насилие.





Актер убежден, что заслуживает благодарности, так как обеспечивал своих женщин. Он утверждает, что чрезмерно переживает за эмоциональное состояние женщин, что даже вредит его здоровью.





«Женщина имеет право на все — только не имеет права на плохое настроение в присутствии своего мужчины. Это любая книга по этике, это домострой, я уже не говорю про святые писания: "Да убоится жена мужа своего" », — заключила звезда.