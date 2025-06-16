«Я на финишной прямой»: беременная Ида Галич откровенно рассказала об изменении веса

Беременная Ида Галич откровенно рассказала об изменении веса
Ида Галич (Фото: Инстаграм* @galichida)

35-летняя Ида Галич в личном блоге поделилась откровениями о том, как протекает ее беременность.



Телеведущая откровенно рассказала, как изменилась ее фигура.

«Входила в беременность с весом 56. Сейчас около 70. В прошлую беременность набрала 28 кг. В эту веду себя более осознанно и сдержанно. Пока плюс 14. На этом и хочу остановиться. Начиная с сегодняшнего дня я снова без мучного, сладкого и вредного», — написала Галич.

По словам знаменитости, сейчас она на финишной прямой.

«И, честно говоря, конкретно так разваливаюсь. Но надеюсь, благодаря ежедневной йоге войду в состояние, которое смогла удержать на втором триместре», — добавила Ида.

*Запрещен в РФ

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