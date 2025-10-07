Солистка «Тату» ответила на обвинения в пропаганде ЛГБТ*

07 октября 2025, 13:21

Лена Катина не согласилась, что группа «Тату» продвигает нетрадиционные ценности

Солистки группы «Тату» (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

На фоне громкого воссоединения культового дуэта «Тату» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин намерен проверить творчество группы, усмотрев в ее старых хитах продвижение нетрадиционных ценностей.





Солистка Лена Катина впервые ответила на претензии, заявив, что поколение «Тату» выросло успешным, и призвала родителей самим следить за контентом своих детей.

«Наше поколение выросло успешным, образованным и адекватным. Кто ищет, тот найдет и запретный плод сладок. Мы кого растим, тепличные растения? Жизнь жестокая штука. Я за то, чтобы соблюдались возрастные рамки. Я тоже отслеживаю контент, который смотрит мой ребенок, стараюсь выдерживать возрастной ценз. Это на совести родителей», — объяснила певица в подкасте Георгия Иващенко на «Радио 1».

«У меня избалованные дети, они ни в чем не нуждались. С одной стороны, им не к чему стремится, у них все есть. С другой стороны, если ребёнок привык к определенному образу жизни, то он будет стремиться достичь успеха. Я достаточно строгая, но могла бы и чуть поменьше позволять. Ругаю себя за то, что балую», — заключила певица.