Ким Кардашьян усилила охрану из-за угрозы заказного убийства

07 октября 2025, 11:13

Ким Кардашьян (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян значительно усилила меры безопасности из-за поступившей угрозы заказного убийства. Об этом сообщает Radar.





Знаменитость, обеспокоенная своей безопасностью и безопасностью своих четырех детей, теперь находится под круглосуточной охраной. По данным источников, они дежурят не только у ее дома, но и сопровождают ее в автомобиле, а также обеспечивают безопасность возле школы детей.





«Она все еще потрясена и действительно верит, что угроза могла быть реальной», — говорится в материале.

«Она не идет на риск, особенно после всего, что ей пришлось пережить», — передает издание.

