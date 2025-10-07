Ким Кардашьян усилила охрану из-за угрозы заказного убийства
Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян значительно усилила меры безопасности из-за поступившей угрозы заказного убийства. Об этом сообщает Radar.
Знаменитость, обеспокоенная своей безопасностью и безопасностью своих четырех детей, теперь находится под круглосуточной охраной. По данным источников, они дежурят не только у ее дома, но и сопровождают ее в автомобиле, а также обеспечивают безопасность возле школы детей.
«Она все еще потрясена и действительно верит, что угроза могла быть реальной», — говорится в материале.
Кроме того, усилена охрана на бизнес-объектах Кардашьян. Инсайдеры отмечают, что звезда живет как под защитой Секретной службы — команда тщательно проверяет всех, включая курьеров.
«Она не идет на риск, особенно после всего, что ей пришлось пережить», — передает издание.
Ранее сама Ким призналась, что покушение на нее было заказано человеком из близкого окружения, однако имя предполагаемого заказчика она не раскрыла. Узнала о готовящемся покушении 44-летняя звезда благодаря частным детективам, нанятым для другого дела.