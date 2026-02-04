Сорванная свадьба и сравнения с Юлей Михайловой: судьба и личная жизнь звезды «Уральских пельменей» Ксении Корневой

04 февраля 2026, 16:04

Ксения Корнева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Ксения Корнева — участница юмористического шоу «Уральские пельмени», актриса сериала «Корни» на телеканале СТС, полуфиналистка Высшей лиги КВН в составе команды «Раисы» и полуфиналистка Премьер-лиги КВН с командой «Сердце Сибири». Артистка родилась 5 февраля 1988 года в Новосибирске. 5 февраля Ксении Корневой исполняется 38 лет. О профессиональном пути и личной жизни актрисы — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ксении Корневой: ранние годы, семья и детство Увлечение КВН и первые шаги на сцене Поддержка родителей и решение посвятить себя КВН Карьера в КВН: от Новосибирска до Высшей лиги «Сердце Сибири» и «Раисы»: путь к телевизионному КВН Работа в «АМиК» и переход к телевидению «Уральские пельмени»: дебют и признание зрителей Победа в шоу «Своя игра х КВН» и актерская карьера Корневой Новые проекты и главные роли Личная жизнь Ксении Корневой Ксения Корнева сегодня

Биография Ксении Корневой: ранние годы, семья и детство

Ксения Корнева с братом (фото: Instagram* / kseha_ha)

Увлечение КВН и первые шаги на сцене

Поддержка родителей и решение посвятить себя КВН

Ксения Корнева (фото: Instagram* / kseha_ha)

Карьера в КВН: от Новосибирска до Высшей лиги

«Сердце Сибири» и «Раисы»: путь к телевизионному КВН

Ксения Корнева (фото: Instagram* / kseha_ha)

Работа в «АМиК» и переход к телевидению

«Уральские пельмени»: дебют и признание зрителей

«Удивительно, насколько люди могут быть агрессивными. Поначалу так было и в "Пельменях". Этому было объяснение — людям нужно было привыкнуть. Мне часто пишут, что сначала мы вас не поняли, а теперь не представляем шоу без вас. Мнение у людей поменялось, и люди это признают», — говорила Корнева.

Ксения Корнева и Роман Постовалов (фото: Instagram* / kseha_ha)

«Юлька — краля, нет, красотка, она больше про красоту. Я еще попала в такой период, когда в шоу она не сказать что устала от него, но ее больше волновала красота. Возле зеркала она дольше стояла, чем мы все», — сообщила она.

Победа в шоу «Своя игра х КВН» и актерская карьера Корневой

Новые проекты и главные роли

Ксения Корнева (фото: Instagram* / kseha_ha)

Личная жизнь Ксении Корневой

«Очень часто люди думают, что мы реально женаты, то есть спрашивают: "А где ваш муж?". На гастроли ездили, Ромка не поехал, мужик спрашивал: "Где ваш муж?". Я сама не знаю, вы скажите, я бы поискала с удовольствием, не знаю, где мой муж, я не замужем», — рассказывала Ксения.

Ксения Корнева и Андрей Рожков (фото: Instagram* / kseha_ha)

«Отношения — та штука, которая меня поломала. Там такая история, которую не хочется вспоминать. Я когда-нибудь с этим разберусь до конца. Наверное, там лежит ответ, почему я до сих пор не замужем, без детей и так далее. Не хотелось бы говорить… Фу… Отвратительный человек», — поделилась актриса.

Ксения Корнева сегодня