Сорванная свадьба и сравнения с Юлей Михайловой: судьба и личная жизнь звезды «Уральских пельменей» Ксении Корневой
Ксения Корнева — участница юмористического шоу «Уральские пельмени», актриса сериала «Корни» на телеканале СТС, полуфиналистка Высшей лиги КВН в составе команды «Раисы» и полуфиналистка Премьер-лиги КВН с командой «Сердце Сибири». Артистка родилась 5 февраля 1988 года в Новосибирске. 5 февраля Ксении Корневой исполняется 38 лет. О профессиональном пути и личной жизни актрисы — в материале «Радио 1».
Биография Ксении Корневой: ранние годы, семья и детствоБудущая актриса появилась на свет 5 февраля 1988 года в Новосибирске. Родители Ксении Корневой по профессии инженеры-радиоэлектронщики, они трудились на одном предприятии. Несмотря на отсутствие прямой связи с искусством, в семье всегда присутствовала любовь к музыке: отец играл на гитаре, мать часто пела дома.
По словам Корневой, с ранних лет она отличалась самостоятельностью и свободолюбием. Родители доверяли дочери и не ограничивали ее инициативу, что впоследствии сыграло важную роль в выборе жизненного пути. С матерью у актрисы сохранились доверительные отношения — она советуется с ней, но окончательные решения всегда принимает самостоятельно.
У Ксении Корневой есть младший брат Алексей. Он окончил Новосибирский государственный театральный институт в 2011 году и на протяжении нескольких лет служил в театре «Глобус». По признанию актрисы, он не раз помогал ей профессиональными советами, в том числе касающимися актерской техники и работы с текстом.
Корнева отмечала, что именно Алексей подсказал ей эффективный способ заучивания ролей — многократное проговаривание материала, даже когда кажется, что информация уже не усваивается. По ее словам, мозг продолжает работать, даже если этого не ощущаешь.
Увлечение КВН и первые шаги на сценеВ детстве Ксения Корнева была активным и озорным ребенком, увлекалась КВН и любила устраивать розыгрыши для одноклассников. Играть в КВН она начала уже в пятом классе, став капитаном школьной команды. Сценарии для выступлений писала ее мать.
Параллельно Корнева занималась и другими творческими направлениями — участвовала в школьных спектаклях и пела в хоре. После окончания школы она поступила в Новосибирский институт экономики и управления на специальность «менеджмент организации», однако обучение не завершила и вскоре переехала в Москву.
Как признавалась актриса, в определенный момент ей пришлось сделать выбор между образованием и КВН. Корнева решила, что юмористическая игра даст ей больше возможностей для самореализации.
Поддержка родителей и решение посвятить себя КВНРодители поддержали решение дочери. Со временем, когда Ксения начала зарабатывать в КВН, а затем стала участницей «Уральских пельменей», семья окончательно убедилась, что выбор был верным. Корнева неоднократно подчеркивала, что благодарна родителям за доверие и отсутствие давления.
По словам актрисы, именно КВН стал для нее ключевым этапом, который определил дальнейшую карьеру и дал старт всем последующим проектам.
Карьера в КВН: от Новосибирска до Высшей лигиПосле школьного КВН Корнева начала выступать в новосибирских командах различных лиг Международного союза КВН. Ее дебют состоялся в команде «Сматывай удочки», представлявшей вуз, где она училась. Позднее коллектив был переименован в «Мега».
Первое выступление, по воспоминаниям актрисы, прошло в региональной лиге и сопровождалось сильным волнением. Тем не менее именно этот опыт стал отправной точкой ее профессионального пути.
С 2006 по 2011 год Корнева выступала в составе женской команды «Бюст Ленина», которая стала финалисткой лиги «Сибирь» и Центральной лиги Москвы и Подмосковья («Лампа»).
«Сердце Сибири» и «Раисы»: путь к телевизионному КВНВ составе команды «Сердце Сибири» Ксения Корнева дошла до финала Первой лиги КВН и стала полуфиналисткой Премьер-лиги. Перед сезоном 2013 года актрису пригласили в иркутскую команду «Раисы» для участия в Высшей лиге КВН. В этом составе она выступала один сезон, а команда дошла до полуфинала.
Работа в «АМиК» и переход к телевидениюВ 2015 году Корнева переехала в Москву и начала работать в компании «АМиК» в должности шеф-редактора телеканала «КВН ТВ». В ее обязанности входил контроль за подготовкой контента для эфира, а сама она называла себя связующим звеном между «Останкино» и «АМиКом».
Актриса признавалась, что склонна к руководству и любит подсказывать коллегам, как можно улучшить рабочий процесс, при этом стараясь делать это максимально корректно.
«Уральские пельмени»: дебют и признание зрителейОсенью 2015 года автор проекта «Уральские пельмени» Антон Звездин предложил Корневой попробовать себя в одном из номеров. В дебютном выступлении она сыграла супругу персонажа Андрея Рожкова.
По словам Корневой, именно Рожков стал тем человеком, который первым поверил в нее внутри коллектива. Актриса признавалась, что с детства была поклонницей команды и воспринимала участие в проекте как исполнение мечты.
После успешного выступления в Екатеринбурге Корнева вошла в постоянный состав труппы. При этом публика не сразу приняла новую актрису — зрителям потребовалось время, чтобы привыкнуть к изменениям.
«Удивительно, насколько люди могут быть агрессивными. Поначалу так было и в "Пельменях". Этому было объяснение — людям нужно было привыкнуть. Мне часто пишут, что сначала мы вас не поняли, а теперь не представляем шоу без вас. Мнение у людей поменялось, и люди это признают», — говорила Корнева.Сегодня Ксения Корнева регулярно выступает на сцене вместе с Сергеем Исаевым, Максимом Ярицей, Александром Поповым, Андреем Рожковым, Дмитрием Брекоткиным, Вячеславом Мясниковым, Дмитрием Соколовым и другими участниками проекта. Часто в миниатюрах она играет в паре с Романом Постоваловым.
По мнению актрисы, секрет популярности «Уральских пельменей» заключается в том, что артисты точно улавливают бытовые и социальные проблемы зрителей. Многие поклонники признаются, что узнают в номерах ситуации из собственной жизни. Корнева также отмечает, что с годами на телевидении стало больше ограничений в выборе тем для шуток, и юмористам приходится учитывать новые правила.
Корнева неоднократно опровергала слухи о конфликтах внутри «Уральских пельменей», в том числе с Иланой Юрьевой. При этом она признавалась, что ей были неприятны постоянные сравнения с Юлией Михалковой в период, когда та еще выступала в шоу.
«Юлька — краля, нет, красотка, она больше про красоту. Я еще попала в такой период, когда в шоу она не сказать что устала от него, но ее больше волновала красота. Возле зеркала она дольше стояла, чем мы все», — сообщила она.
Победа в шоу «Своя игра х КВН» и актерская карьера КорневойВ 2021 году Корнева приняла участие в первом сезоне проекта «Своя игра х КВН». В отборочном этапе она одержала победу над Александром Шнайдером и Леонидом Моргуновым, а в финале обошла Никиту Никитина и Дениса Шуренко, став победительницей сезона.
В 2019 году Ксения Корнева снялась в эпизоде первого сезона сериала «Дылды». В титрах фамилию актрисы указали с ошибкой. Ее партнерами по площадке стали Павел Деревянко, Дарья Урсуляк и Павел Майков.
В том же году она получила роль в сериале СТС «Корни», где сыграла Иру — сестру главного героя в исполнении Марка Богатырева. Изначально актрису не утвердили на роль, однако после смены режиссера и части команды Марк Горобец пересмотрел пробы и вернул Корневу в проект.
Новые проекты и главные ролиПервый сезон «Корней» вышел в эфир в марте 2020 года. В сериале также снимались Елена Валюшкина, Анна Уколова и Ренат Мухамбаев.
Осенью 2021 года Корнева стала одной из авторов и ведущих YouTube-проекта «Я же говорила шоу», где вместе с Еленой Гущиной и Екатериной Моргуновой обсуждает отношения между мужчинами и женщинами и актуальные события.
В 2023 году на СТС состоялась премьера сериала «Мама будет против» — первого сериального проекта от «Уральских пельменей». Корнева исполнила главную роль. В ноябре 2025 года вышел третий сезон проекта.
Также актриса снялась в сериале «Галя, у нас отмена!» Кирилла Васильева, где сыграла заведующую складом. Во время съемок она научилась управлять погрузчиком и отметила, что торговая сфера ей знакома еще со школьных подработок.
Личная жизнь Ксении КорневойКсения Корнева не замужем, детей у нее нет. Актрисе неоднократно приписывали отношения с Романом Постоваловым, однако она подчеркивала, что между ними лишь сценический образ.
«Очень часто люди думают, что мы реально женаты, то есть спрашивают: "А где ваш муж?". На гастроли ездили, Ромка не поехал, мужик спрашивал: "Где ваш муж?". Я сама не знаю, вы скажите, я бы поискала с удовольствием, не знаю, где мой муж, я не замужем», — рассказывала Ксения.В интервью Корнева признавалась, что тема отношений для нее болезненна. В 2024 году стало известно о получении предложения руки и сердца, однако спустя несколько месяцев актриса сообщила о расставании. Позднее она объявила о воссоединении с женихом, но свадьба в итоге не состоялась.
«Отношения — та штука, которая меня поломала. Там такая история, которую не хочется вспоминать. Я когда-нибудь с этим разберусь до конца. Наверное, там лежит ответ, почему я до сих пор не замужем, без детей и так далее. Не хотелось бы говорить… Фу… Отвратительный человек», — поделилась актриса.В 2025 году Корнева подтвердила, что состоит в новых отношениях, опубликовав совместные фотографии с избранником, имя которого предпочитает не раскрывать.