22 августа 2025, 12:33

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Марат Башаров в молодости уделял много внимания материальным благам, но со временем изменил свои приоритеты. Однако его скандалы и проблемы с алкоголем привели к потере поклонников и неоднозначному отношению коллег, напоминающих, что талант не оправдывает поступки. Подробнее о том, сколько женщин он подверг насилию и как часто изменял, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Марата Башарова Карьера Марата Башарова Личная жизнь ведущего «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров и скандал с насилием Несколько личностей Гражданский брак Башарова Марат Башаров сейчас и его проблемы с алкоголем

Детство и юность Марата Башарова

«Конечно, сердце ёкнуло, я не знал, как себя вести. У меня есть папа, он на работе, а тут пришел ещё папа. Его приход был как в тумане, всё в пелене такой. Я от неловкости говорю: «Давай выпьем?». Его приход был как в тумане, всё в пелене такой. Он сказал: «Прости меня, сынок». А я ответил: «Я на тебя не обижен"», — вспоминал Башаров встречу с биологическим отцом.

Карьера Марата Башарова

Личная жизнь ведущего «Битвы экстрасенсов»

«Мы поняли, что нам придётся расстаться, несмотря на то, что мы очень любили друг друга», — делился Башаров.

Марат Башаров и скандал с насилием

«Я ей врезал. Не бил много раз, а только один раз. Позвонил её отцу и сказал: "Заберите, пожалуйста, свою дочь". Это была истерика», — признался он.

Несколько личностей

«Она всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Это происходит уже не первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец, и она оказалась на больничной койке с грудным ребёнком на руках. Сейчас всё гораздо хуже — закрытый перелом носа, и снова на глазах у ребёнка», — рассказал брат Елизаветы.

«Мне казалось, что в нём даже не два, а три человека живёт. Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актёр. Но когда пьяный... Он даже придумал себе второе имя — Игорь Леонидович. Говорил: "Это Игорь Леонидович себя так ведёт, а я, Марат Алимжанович, так себя вести не могу"», — говорила она.

Гражданский брак Башарова

Марат Башаров сейчас и его проблемы с алкоголем

«Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я не могу с собой ничего поделать», — признавался он.