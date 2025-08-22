Сотрясение мозга и множественные ушибы — жёсткие заявления о ведущем «Битвы экстрасенсов» Башарове, его вторая личность и алкоголь
Марат Башаров в молодости уделял много внимания материальным благам, но со временем изменил свои приоритеты. Однако его скандалы и проблемы с алкоголем привели к потере поклонников и неоднозначному отношению коллег, напоминающих, что талант не оправдывает поступки. Подробнее о том, сколько женщин он подверг насилию и как часто изменял, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Марата БашароваБудущий актёр Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в обычной советской семье в Москве. Его мать, Рауза, татарка по национальности, работала поваром, а его биологического отца не было рядом. Позже у него появился отчим, который также был татарином и работал сантехником, став для Марата заменой родного отца. С кровным родственником он встретился лишь в 18 лет. Марат с пониманием отнёсся к этой ситуации. Его мать имела роман с женатым мужчиной, который был супругом её подруги. Их связь не должна была иметь последствий, поскольку в первом браке женщина не могла забеременеть на протяжении десяти лет. Рауза решила оставить ребёнка от любовника, но так и не решилась рассказать о своём положении. В итоге биологический отец Марата узнал о существовании сына, когда мальчику было около пяти лет. Однако к тому времени его мать уже начала новый роман и строго запретила мужчине вмешиваться в их жизнь.
«Конечно, сердце ёкнуло, я не знал, как себя вести. У меня есть папа, он на работе, а тут пришел ещё папа. Его приход был как в тумане, всё в пелене такой. Я от неловкости говорю: «Давай выпьем?». Его приход был как в тумане, всё в пелене такой. Он сказал: «Прости меня, сынок». А я ответил: «Я на тебя не обижен"», — вспоминал Башаров встречу с биологическим отцом.
В детстве поведение Марата доставляло родителям немало хлопот. Несмотря на его яркий характер, он не пользовался популярностью у девочек. Изначально Марат поступил на юридический факультет, но вскоре, вдохновившись примером своего брата — театрального критика, перевёлся в училище имени Щепкина.
Карьера Марата БашароваВыпустившись из училища, Марат не собирался ограничиваться театром — его мечтой был кинематограф. Вскоре он получил свои первые роли, которые принесли ему известность. Он снялся в фильмах Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» и «Утомлённые солнцем», что стало его ярким дебютом. После этого предложения на участие в различных проектах стали поступать одно за другим. Марат сыграл заметные роли в таких фильмах, как «Таёжный роман» и «Ворошиловский стрелок», а также исполнил роль Лиходеева в экранизации «Мастера и Маргариты». Позже он стал ведущим популярного шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ.
Личная жизнь ведущего «Битвы экстрасенсов»Его первая жена, продюсер Елизавета Круцко, приняла ислам и стала Лейлой ради любви к актёру. Вместе они воспитывали дочь Амели, однако счастье в семье оказалось недолгим. Башаров не скрывал своих измен, в том числе с фигуристкой Марией Бутырской, что стало причиной напряжённости в их отношениях. Несмотря на это, Лиза решила простить мужа и продолжила надеяться на восстановление их отношений. Следующий роман Марата с фигуристкой Татьяной Навкой также не обошёлся без скандалов. Оба партнёра ушли из своих семей ради новой любви, однако их отношения также завершились после нескольких лет совместной жизни.
«Мы поняли, что нам придётся расстаться, несмотря на то, что мы очень любили друг друга», — делился Башаров.
Несмотря на все сложности и измены, Елизавета Круцко осталась рядом с Маратом в профессиональном плане. Они продолжают работать вместе уже более 22 лет, что подтверждает крепкую связь между бывшими супругами.
Марат Башаров и скандал с насилиемМарат Башаров оказался в центре громкого скандала, связанного с его второй супругой, актрисой Екатериной Архаровой. Пара официально зарегистрировала брак, но через несколько месяцев после свадьбы Екатерина оказалась в больнице с серьёзными травмами, включая сотрясение мозга, сломанный нос и множественные ушибы. Общественность была шокирована новостью о её состоянии, однако, несмотря на полученные увечья, Архарова решила не подавать заявление на мужа. Башаров долгое время не комментировал произошедшее.
«Я ей врезал. Не бил много раз, а только один раз. Позвонил её отцу и сказал: "Заберите, пожалуйста, свою дочь". Это была истерика», — признался он.
В результате пара развелась, а актёр продолжил высказываться по поводу инцидента, заявляя, что Екатерина сама виновата в произошедшем.
Несколько личностейТретья супруга известного актёра, Елизавета Шевыркова, долгое время терпела побои, скрывая их даже от близких. Влюбившись в Башарова после общения в социальных сетях, Елизавета вышла за него замуж, у пары родился сын Марсель. Однако за видимой идиллией скрывалась жестокая реальность. По словам её брата, актёр не раз поднимал на неё руку.
«Она всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Это происходит уже не первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец, и она оказалась на больничной койке с грудным ребёнком на руках. Сейчас всё гораздо хуже — закрытый перелом носа, и снова на глазах у ребёнка», — рассказал брат Елизаветы.
В результате женщина приняла решение подать на развод и открыто рассказала, что у народного любимца наблюдаются проблемы с алкоголем, приводящие к раздвоению личности.
«Мне казалось, что в нём даже не два, а три человека живёт. Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актёр. Но когда пьяный... Он даже придумал себе второе имя — Игорь Леонидович. Говорил: "Это Игорь Леонидович себя так ведёт, а я, Марат Алимжанович, так себя вести не могу"», — говорила она.
Марат Башаров, несмотря на развод с Елизаветой Шевырковой, продолжил жить с ней. Актёр даже переписал на бывшую жену квартиру стоимостью 34 миллиона рублей. Он утверждал, что их ссоры не влияют на ребёнка. Однако многие друзья отвернулись от него, узнав о его проблемах с насилием и алкоголем.
Гражданский брак БашароваТем не менее, не все женщины испугались сомнительной репутации Башарова. Актриса Ася Борисова полностью отдалась отношениям с Маратом. Похоже, 37-летняя женщина надеется, что именно с ней мужчина изменится. Более того, сам Башаров утверждает, что это возможно. В 2024 году в прессе появились новости, что Марат сделал возлюбленной предложение. Но предполагаемую дату торжества актер и его избранница не афишировали.
Марат Башаров сейчас и его проблемы с алкоголемБывшие партнерши Башарова уверены, что его агрессивное поведение во многом связано с алкоголизмом.
«Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я не могу с собой ничего поделать», — признавался он.
В результате своих алкогольных эксцессов Марат решил сесть за руль в нетрезвом состоянии и был лишен водительских прав. На данный момент алкогольные проблемы и случаи домашнего насилия негативно сказались на его карьере. Башаров не раз отмечал, что из-за своего поведения его перестали приглашать на съемки. Теперь он остается востребованным только в проектах, связанных с магией и колдовством, таких как «Битва экстрасенсов».