«Заложники травли»: Стало известно, как проходит развод Никиты Преснякова с Аленой Красновой

22 августа 2025, 11:58

Психоаналитик Смолярчук: развод Преснякова с женой будет спокойным

Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram*/@npresnyakov)

Одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса, Никита Пресняков и Алена Краснова, официально объявила о разводе. Супруги признались, что после почти десяти лет вместе их пути разошлись, а взгляды на жизнь и будущее оказались совершенно разными. Никита утверждает, что расставание проходит по-доброму и без скандалов.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что развод Никиты Преснякова нельзя отнести к растиражированным и стандартным юридическим процедурам.





«Это все-таки человек из известной, эстрадно-мафиозной семьи, что накладывало обязательства на его жену. В таких случаях договорные разводы, доброжелательные и мирные, как мы их называем, вполне себе логичны, потому что никто не хочет стать заложником травли, ведь друг о друге они знают очень много конфиденциальной, компрометирующей информации», — сказала она.

«В этом разводе обе стороны заинтересованы закончить процесс максимально конфиденциально, не вынося на суд народа и СМИ. Потому что как только этот ящичек Пандоры кто-то посмеет открыть, например, с целью отомстить или заработать, то ближайшие 20 лет можно ничем не заниматься, а только продавать компрометирующую информацию», — отметила психоаналитик.