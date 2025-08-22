«Заложники травли»: Стало известно, как проходит развод Никиты Преснякова с Аленой Красновой
Психоаналитик Смолярчук: развод Преснякова с женой будет спокойным
Одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса, Никита Пресняков и Алена Краснова, официально объявила о разводе. Супруги признались, что после почти десяти лет вместе их пути разошлись, а взгляды на жизнь и будущее оказались совершенно разными. Никита утверждает, что расставание проходит по-доброму и без скандалов.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что развод Никиты Преснякова нельзя отнести к растиражированным и стандартным юридическим процедурам.
«Это все-таки человек из известной, эстрадно-мафиозной семьи, что накладывало обязательства на его жену. В таких случаях договорные разводы, доброжелательные и мирные, как мы их называем, вполне себе логичны, потому что никто не хочет стать заложником травли, ведь друг о друге они знают очень много конфиденциальной, компрометирующей информации», — сказала она.
По словам эксперта, супруги являются заложниками компромата друг про друга, потому спокойный развод сбережет их нервную систему.
«В этом разводе обе стороны заинтересованы закончить процесс максимально конфиденциально, не вынося на суд народа и СМИ. Потому что как только этот ящичек Пандоры кто-то посмеет открыть, например, с целью отомстить или заработать, то ближайшие 20 лет можно ничем не заниматься, а только продавать компрометирующую информацию», — отметила психоаналитик.