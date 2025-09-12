«Предательство» родины, травля детей и семейные тайны: Алла Пугачёва впервые честно рассказала о жизни в эмиграции и браке с Галкиным*
Алла Пугачёва впервые с начала СВО дала большое откровенное интервью журналистке Катерине Гордеевой*, в котором затронула самые болезненные темы последних лет — эмиграция, давление на детей, обвинения в предательстве, судьба семьи за границей и, что особенно важно, — желание оставить честный рассказ для своих детей. Примадонна не только ответила на главные вопросы, но и честно показала, какой ценой дался ей отъезд. Подробности интервью Аллы Пугачёвой — в материале «Радио 1».
Почему Алла Пугачёва покинула РоссиюОсенью 2022 года Алла Пугачёва уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным* и их детьми — Лизой и Гарри. Причиной стало то, что после признания Галкина иноагентом дети столкнулись с травлей в школе.
«Когда пошли в школу, после того как папу прозвали иноагентом, дети — люди "добрые" — начали троллить, потому что "вы дети шпионов"», — рассказала певица.Семья оказалась перед выбором: или терпеть оскорбления и давление, или уехать. Выбрали второе. Решение принималось быстро. Пугачёва вспоминает, что они буквально собрали чемоданы, позвонили мужу и выехали в Израиль с суммой, разрешённой к вывозу — 30 тысяч долларов.
Обвинения в предательстве: «А что я, собственно, предала?»
После эмиграции в адрес Примадонны посыпались обвинения: от политиков, коллег, общественных деятелей. Главным упрёком стало обвинение в предательстве Родины. Но Пугачёва с этим категорически не согласна.
«А что я, собственно, предала?» — задалась вопросом певица.Она подчёркивает: всю жизнь трудилась на благо страны, никому ничего не должна, и не жила за её счёт.
«Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только в одном случае — если Родина меня предаст. А она меня предала», — сказала Пугачёва.При этом она подчёркивает: народ её не предал, миллионы поклонников остались с ней.
«Совесть дороже славы, роскоши, дороже всего», — отметила артистка.
Переезд «в никуда»Примадонна подчёркивает: слухи о том, что эмиграция была подготовлена заранее — неправда. Никаких вилл, заграничных счетов или «отложенных сценариев» у семьи не было.
Пугачёва отметила, что они улетали «абсолютно в никуда».
«У нас не было ни вилл, ни денег», — рассказала она.Только после приезда в Израиль начались оформления документов и получение гражданства. Первым местом жительства стала вилла, которая принадлежала брату Максима Галкина*. Именно там семья нашла временное пристанище. Несмотря на упрёки, Пугачёва говорит: к возвращению в Россию готова, она рассматривает такую возможность, но не в ближайшем будущем.
Семейная жизнь: брак с Галкиным* — настоящее счастьеАлла Борисовна откровенно призналась: брак с Максимом Галкиным* стал для неё настоящим подарком судьбы.
За её плечами — пять браков, но лишь два из них она называет по-настоящему важными: первый с Миколасом Орбакасом и нынешний — с Галкиным*.
«У него удивительный талант — любить меня, любить семью и беречь», — с теплом сказала певица.Все остальные браки она назвала скорее поддержкой друзей, чем настоящими союзами. Галкин* же стал тем человеком, рядом с которым ей спокойно и радостно, даже в эмиграции.
Миф о шикарной жизни: правда и иронияМногие уверены, что Пугачёва живёт за границей в роскоши — виллы в Кесарии и Тель-Авиве, элитная недвижимость на Кипре, безбедная жизнь… Сама Примадонна признаётся: такие легенды ей даже нравятся. Более того, она сознательно не разрушает их.
«Это же приятно. Конечно, приятно, что это вроде как они считают, что есть. А что я им скажу, что мы у брата снимаем?» — честно ответила Пугачёва.Она подчеркнула: за этим образом скрывается желание сохранить свой статус, сохранить уважение. При этом сама она живёт обычной жизнью эмигрантки, без лишней роскоши.
Жилищный вопрос, Кипр и дети в БританииСразу после отъезда семья жила на вилле родственника в Израиле. Галкин* активно гастролировал с новой программой, нередко затрагивая в ней тему России.
Пугачёва в это время занималась домом и воспитанием детей.
Позже, когда в Израиле стало неспокойно, семья переехала на Кипр. Там они поселились в арендованной недвижимости. Сейчас дети обучаются в Великобритании, а Алла Борисовна осталась одна, пока супруг продолжает зарабатывать в поездках.
Пугачёва отметила, что Галкин* — единственный добытчик в семье.
Интервью Гордеевой* как документ для детейРанее Пугачёва ограничивалась ироничными ответами в соцсетях, но теперь решила — пришло время для серьёзного разговора.
Интервью для неё — способ зафиксировать свою позицию не для публики, а прежде всего — для своих детей. Это не исповедь и не оправдание. Это память.
Мнение о коллегахПримадонна не обошла вниманием коллег по сцене:
- Порадовалась за Надежду Кадышеву, вспомнив её образ в косухе на юбилее журнала «Работница».
- Отметила оригинальную подтанцовку Татьяны Булановой, видео с которой недавно стало вирусным.
- Назвала Шамана (Ярослава Дронова) талантливым исполнителем, но добавила, что в его творчестве не хватает любви.
- В адрес критика — режиссёра Никиты Михалкова — выразила тепло: «Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей. Я знаю, у тебя кое-то болит. Будь здоров и радостен».
Мысли о жизни, возрасте и сценеПугачёва также говорила о жизни после 50 лет, сцене и силе музыки.
- О доме: «У нас один дом — деревня Грязь. Дом — это там, где есть семья».
- О возрасте: «Личная жизнь после 50 есть. И есть разные способы получать удовольствие, чтобы возраст не мешал».
- О сцене: «Все вершит человек — того, чего не хватает, он ищет на сцене».
- О музыке: «Песни — это не слова и музыка. Если ты туда не добавишь любви, это не дойдет до людей всё равно».
**Принадлежит Meta, запрещённой в России