Достижения.рф

«Предательство» родины, травля детей и семейные тайны: Алла Пугачёва впервые честно рассказала о жизни в эмиграции и браке с Галкиным*

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** / @alla_orfey)

Алла Пугачёва впервые с начала СВО дала большое откровенное интервью журналистке Катерине Гордеевой*, в котором затронула самые болезненные темы последних лет — эмиграция, давление на детей, обвинения в предательстве, судьба семьи за границей и, что особенно важно, — желание оставить честный рассказ для своих детей. Примадонна не только ответила на главные вопросы, но и честно показала, какой ценой дался ей отъезд. Подробности интервью Аллы Пугачёвой — в материале «Радио 1».




Почему Алла Пугачёва покинула Россию

Осенью 2022 года Алла Пугачёва уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным* и их детьми — Лизой и Гарри. Причиной стало то, что после признания Галкина иноагентом дети столкнулись с травлей в школе.

«Когда пошли в школу, после того как папу прозвали иноагентом, дети — люди "добрые" — начали троллить, потому что "вы дети шпионов"», — рассказала певица.
Алла Пугачёва с мужем и детьми (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)
Семья оказалась перед выбором: или терпеть оскорбления и давление, или уехать. Выбрали второе. Решение принималось быстро. Пугачёва вспоминает, что они буквально собрали чемоданы, позвонили мужу и выехали в Израиль с суммой, разрешённой к вывозу — 30 тысяч долларов.

Обвинения в предательстве: «А что я, собственно, предала?»


После эмиграции в адрес Примадонны посыпались обвинения: от политиков, коллег, общественных деятелей. Главным упрёком стало обвинение в предательстве Родины. Но Пугачёва с этим категорически не согласна.

«А что я, собственно, предала?» — задалась вопросом певица.
Она подчёркивает: всю жизнь трудилась на благо страны, никому ничего не должна, и не жила за её счёт.

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)
«Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только в одном случае — если Родина меня предаст. А она меня предала», — сказала Пугачёва.
При этом она подчёркивает: народ её не предал, миллионы поклонников остались с ней.

«Совесть дороже славы, роскоши, дороже всего», — отметила артистка.

Переезд «в никуда»

Примадонна подчёркивает: слухи о том, что эмиграция была подготовлена заранее — неправда. Никаких вилл, заграничных счетов или «отложенных сценариев» у семьи не было.

Пугачёва отметила, что они улетали «абсолютно в никуда».

«У нас не было ни вилл, ни денег», — рассказала она.
Только после приезда в Израиль начались оформления документов и получение гражданства. Первым местом жительства стала вилла, которая принадлежала брату Максима Галкина*. Именно там семья нашла временное пристанище. Несмотря на упрёки, Пугачёва говорит: к возвращению в Россию готова, она рассматривает такую возможность, но не в ближайшем будущем.

Семейная жизнь: брак с Галкиным* — настоящее счастье

Алла Борисовна откровенно призналась: брак с Максимом Галкиным* стал для неё настоящим подарком судьбы.

За её плечами — пять браков, но лишь два из них она называет по-настоящему важными: первый с Миколасом Орбакасом и нынешний — с Галкиным*.

Алла Пугачёва с мужем (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)
«У него удивительный талант — любить меня, любить семью и беречь», — с теплом сказала певица.
Все остальные браки она назвала скорее поддержкой друзей, чем настоящими союзами. Галкин* же стал тем человеком, рядом с которым ей спокойно и радостно, даже в эмиграции.

Миф о шикарной жизни: правда и ирония

Многие уверены, что Пугачёва живёт за границей в роскоши — виллы в Кесарии и Тель-Авиве, элитная недвижимость на Кипре, безбедная жизнь… Сама Примадонна признаётся: такие легенды ей даже нравятся. Более того, она сознательно не разрушает их.

«Это же приятно. Конечно, приятно, что это вроде как они считают, что есть. А что я им скажу, что мы у брата снимаем?» — честно ответила Пугачёва.
Она подчеркнула: за этим образом скрывается желание сохранить свой статус, сохранить уважение. При этом сама она живёт обычной жизнью эмигрантки, без лишней роскоши.

Жилищный вопрос, Кипр и дети в Британии

Сразу после отъезда семья жила на вилле родственника в Израиле. Галкин* активно гастролировал с новой программой, нередко затрагивая в ней тему России.

Пугачёва в это время занималась домом и воспитанием детей.

Позже, когда в Израиле стало неспокойно, семья переехала на Кипр. Там они поселились в арендованной недвижимости. Сейчас дети обучаются в Великобритании, а Алла Борисовна осталась одна, пока супруг продолжает зарабатывать в поездках.

Пугачёва отметила, что Галкин* — единственный добытчик в семье.

Алла Пугачёва с мужем и детьми (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

Интервью Гордеевой* как документ для детей

Ранее Пугачёва ограничивалась ироничными ответами в соцсетях, но теперь решила — пришло время для серьёзного разговора.

Интервью для неё — способ зафиксировать свою позицию не для публики, а прежде всего — для своих детей. Это не исповедь и не оправдание. Это память.

Алла Пугачёва с мужем и детьми (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

Мнение о коллегах

Примадонна не обошла вниманием коллег по сцене:
  • Порадовалась за Надежду Кадышеву, вспомнив её образ в косухе на юбилее журнала «Работница».
  • Отметила оригинальную подтанцовку Татьяны Булановой, видео с которой недавно стало вирусным.
  • Назвала Шамана (Ярослава Дронова) талантливым исполнителем, но добавила, что в его творчестве не хватает любви.
  • В адрес критика — режиссёра Никиты Михалкова — выразила тепло: «Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей. Я знаю, у тебя кое-то болит. Будь здоров и радостен».

Мысли о жизни, возрасте и сцене

Пугачёва также говорила о жизни после 50 лет, сцене и силе музыки.
  • О доме: «У нас один дом — деревня Грязь. Дом — это там, где есть семья».
  • О возрасте: «Личная жизнь после 50 есть. И есть разные способы получать удовольствие, чтобы возраст не мешал».
  • О сцене: «Все вершит человек — того, чего не хватает, он ищет на сцене».
  • О музыке: «Песни — это не слова и музыка. Если ты туда не добавишь любви, это не дойдет до людей всё равно».
*Максим Галкин и Екатерина Гордеева признаны в России иноагентами
**Принадлежит Meta, запрещённой в России

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

2 0 0 0 0 0