«Предательство» родины, травля детей и семейные тайны: Алла Пугачёва впервые честно рассказала о жизни в эмиграции и браке с Галкиным*

12 сентября 2025, 13:37

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** / @alla_orfey)

Алла Пугачёва впервые с начала СВО дала большое откровенное интервью журналистке Катерине Гордеевой*, в котором затронула самые болезненные темы последних лет — эмиграция, давление на детей, обвинения в предательстве, судьба семьи за границей и, что особенно важно, — желание оставить честный рассказ для своих детей. Примадонна не только ответила на главные вопросы, но и честно показала, какой ценой дался ей отъезд. Подробности интервью Аллы Пугачёвой — в материале «Радио 1».





Содержание Почему Алла Пугачёва покинула Россию Обвинения в предательстве: «А что я, собственно, предала?» Переезд «в никуда» Семейная жизнь: брак с Галкиным* — настоящее счастье Миф о шикарной жизни: правда и ирония Жилищный вопрос, Кипр и дети в Британии Интервью Гордеевой* как документ для детей Мнение о коллегах Мысли о жизни, возрасте и сцене



Почему Алла Пугачёва покинула Россию

«Когда пошли в школу, после того как папу прозвали иноагентом, дети — люди "добрые" — начали троллить, потому что "вы дети шпионов"», — рассказала певица.

Алла Пугачёва с мужем и детьми (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)



Обвинения в предательстве: «А что я, собственно, предала?»

«А что я, собственно, предала?» — задалась вопросом певица.

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)



«Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только в одном случае — если Родина меня предаст. А она меня предала», — сказала Пугачёва.

«Совесть дороже славы, роскоши, дороже всего», — отметила артистка.

Переезд «в никуда»

«У нас не было ни вилл, ни денег», — рассказала она.

Семейная жизнь: брак с Галкиным* — настоящее счастье

Алла Пугачёва с мужем (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)



«У него удивительный талант — любить меня, любить семью и беречь», — с теплом сказала певица.

Миф о шикарной жизни: правда и ирония

«Это же приятно. Конечно, приятно, что это вроде как они считают, что есть. А что я им скажу, что мы у брата снимаем?» — честно ответила Пугачёва.

Жилищный вопрос, Кипр и дети в Британии

Алла Пугачёва с мужем и детьми (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)



Интервью Гордеевой* как документ для детей

Алла Пугачёва с мужем и детьми (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)



Мнение о коллегах

Порадовалась за Надежду Кадышеву , вспомнив её образ в косухе на юбилее журнала «Работница».

, вспомнив её образ в косухе на юбилее журнала «Работница». Отметила оригинальную подтанцовку Татьяны Булановой , видео с которой недавно стало вирусным.

, видео с которой недавно стало вирусным. Назвала Шамана (Ярослава Дронова) талантливым исполнителем, но добавила, что в его творчестве не хватает любви.

(Ярослава Дронова) талантливым исполнителем, но добавила, что в его творчестве не хватает любви. В адрес критика — режиссёра Никиты Михалкова — выразила тепло: «Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей. Я знаю, у тебя кое-то болит. Будь здоров и радостен».

Мысли о жизни, возрасте и сцене