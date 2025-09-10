10 сентября 2025, 13:41

Смоки Мо (фото: Instagram* / smokymo)

10 сентября 2025 года российскому рэперу, битмейкеру и продюсеру Смоки Мо исполняется 43 года. Его альбом «Кара-Тэ» по праву считается классикой отечественного рэпа, а сам артист сумел объединить в творчестве художественные образы, философские идеи и глубокое звучание. О том, как началась его карьера и что известно о личной жизни исполнителя, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и юность Смоки Мо Образование и первые проекты Музыкальная карьера и первые альбомы «Планета 46» и последующие работы Новое звучание и эксперименты Личная жизнь Смоки Мо Смоки Мо сейчас

Детство и юность Смоки Мо

Образование и первые проекты

Музыкальная карьера и первые альбомы

Смоки Мо и «Кара-Тэ» — культовый дебют

Смоки Мо (фото: Instagram* / smokymo)



«Планета 46» и последующие работы

Новое звучание и эксперименты

Личная жизнь Смоки Мо

Смоки Мо сейчас