Совместная работа с Гуфом, вечеринки и алкоголь: рэперу Смоки Мо 43 года. Как сегодня живет создатель альбома «Кара-Тэ»?
10 сентября 2025 года российскому рэперу, битмейкеру и продюсеру Смоки Мо исполняется 43 года. Его альбом «Кара-Тэ» по праву считается классикой отечественного рэпа, а сам артист сумел объединить в творчестве художественные образы, философские идеи и глубокое звучание. О том, как началась его карьера и что известно о личной жизни исполнителя, расскажет «Радио 1».
Детство и юность Смоки МоБудущий рэпер родился 10 сентября 1982 года в Санкт-Петербурге. Его настоящее имя — Александр Цихов. С детства он увлекался музыкой и восточными единоборствами. Артист неоднократно говорил, что если бы не сцена, то свою жизнь посвятил бы спорту. Любовь к музыке ему привили родители. А заниматься карате Саша решил после просмотра популярных боевиков. Особенно его впечатлили фильмы с Джеки Чаном.
В 10 лет семья Цихова переехала в Купчино — район, который оказал большое влияние на его жизнь и творчество. О родителях артист предпочитает говорить мало: отмечает лишь, что они были добрыми и поддерживающими. Именно семейная атмосфера помогла ему сохранять позитивный настрой.
В 15 лет Александр впервые попал на рэп-концерт, который произвел на подростка сильное впечатление и определил его будущий путь. Первые треки он записывал с помощью двух магнитофонов: на одном играл инструментал, на другом записывался голос поверх бита. Сам артист позже называл это «детскими забавами», но именно они стали отправной точкой его карьеры.
Образование и первые проектыШкола Цихову не нравилась, он считал её пустой тратой времени. Гораздо больше ему подошло обучение в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Там он получил диплом по специальности «менеджер-продюсер шоу-бизнеса».
Ещё в конце 90-х годов рэпер создавал первые коллективы. Сначала появилась группа «Смок», в которую входили сам Александр, Вика и Дэн. Их песни вошли в сборник «Новые имена питерского рэпа. Выпуск № 6». Последнее выступление коллектива прошло в Великих Луках и сопровождалось конфликтами, после чего группа распалась.
В 1999 году Цихов собрал новый проект «Ветер в голове», выпустивший альбом «Сеньорита». Позднее появилась ещё одна команда — «Династия Ди», с которой музыкант победил на фестивале Rap Music-2001.
Музыкальная карьера и первые альбомыПрофессионально заниматься музыкой Смоки Мо начал после знакомства с Fuze и Маратом из Kitchen Records. Он помог Цихову оборудовать домашнюю студию, на которой были записаны первые четыре сольных альбома.
Смоки Мо и «Кара-Тэ» — культовый дебют
19 марта 2004 года Смоки Мо выпустил дебютный альбом «Кара-Тэ». Работа принесла артисту первую известность и 1500 долларов — по тем временам весьма солидную сумму. Сам музыкант отмечал, что альбом помог многим слушателям справиться с тяжёлыми жизненными ситуациями и даже остановил попытки суицида.
Популярность позволила рэперу отправиться в тур по стране. Гонорары на тот момент составляли около 300 долларов, а вместо гостиниц артисты часто жили в съёмных квартирах. Атмосфера тех лет была наполнена вечеринками и алкоголем.
«Планета 46» и последующие работыЧерез два года Смоки Мо выпустил второй альбом «Планета 46» на лейбле Respect Production, где уже было больше совместных треков. В 2009 году появился сборник «200 лет спустя». В 2011 году вышла пластинка «Время тигра». В тот же период началось сотрудничество с объединением «Газгольдер» Василия Вакуленко (Басты).
Новое звучание и экспериментыВ 2017 году Смоки Мо представил альбом «День третий», а затем — его продолжение «День первый» (2018), полностью сольный, без фитов. В 2019-м он выпустил пластинку «Белый блюз», где впервые ушёл в попсовое звучание и назвал её лучшей в карьере. В альбом вошла композиция «Дважды», посвящённая Децлу, который умер в 2019.
В 2023 году музыкант порадовал поклонников сразу двумя сольными альбомами — Alpha и Grimey, а также коллаборацией с Гуфом.
Личная жизнь Смоки МоАртист крайне редко делится подробностями о личной жизни. Известно лишь, что Смоки Мо не женат. Он подчёркивает: слушателю важнее его творчество, а не отношения. При этом признаётся, что многие треки написаны под влиянием чувств к женщинам.
Смоки Мо сейчасСегодня Смоки Мо продолжает активную творческую деятельность. В 2024 году он выпустил два трека с элементами латинской house-музыки — «Уайа» и «Коко Джамбо». В социальных сетях артист намекает на подготовку альбома «Кара-Тэ – 2», однако точная дата релиза остаётся неизвестной.
В феврале 2025 года музыкант стал участником рэп-шоу Cult. Формат проекта основан на полной импровизации: рэперы читают случайные куплеты под случайные биты.
