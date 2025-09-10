Певец Анатолий Цой задолжал налоговой более 200 тысяч рублей

10 сентября 2025, 10:22

Анатолий Цой (Фото: Telegram @tsoyme)

Российский певец Анатолий Цой задолжал Федеральной налоговой службе более 200 тысяч рублей, ему грозит полная блокировка счетов. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, задолженность у артиста сформировалась из-за ИП, связанного с деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.





«Всего Цой должен налоговой 202 тысячи рублей. Ему грозит полная блокировка банковских счетов в случае неоплаты долгов», — говорится в статье.