Певец Анатолий Цой задолжал налоговой более 200 тысяч рублей
Российский певец Анатолий Цой задолжал Федеральной налоговой службе более 200 тысяч рублей, ему грозит полная блокировка счетов. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, задолженность у артиста сформировалась из-за ИП, связанного с деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.
«Всего Цой должен налоговой 202 тысячи рублей. Ему грозит полная блокировка банковских счетов в случае неоплаты долгов», — говорится в статье.
Напомним, в июне текущего года Цой зарегистрировал на свой ИП новый товарный знак — Tsoy Film.
8 сентября также сообщалось, что певица Лолита Милявская задолжала ФНС 207,5 тысяч рублей. Она также не оплатила деятельность своего ИП.