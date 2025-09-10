Достижения.рф

Певец Анатолий Цой задолжал налоговой более 200 тысяч рублей

Анатолий Цой (Фото: Telegram @tsoyme)

Российский певец Анатолий Цой задолжал Федеральной налоговой службе более 200 тысяч рублей, ему грозит полная блокировка счетов. Об этом сообщает «Постньюс».



По данным издания, задолженность у артиста сформировалась из-за ИП, связанного с деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

«Всего Цой должен налоговой 202 тысячи рублей. Ему грозит полная блокировка банковских счетов в случае неоплаты долгов», — говорится в статье.

Напомним, в июне текущего года Цой зарегистрировал на свой ИП новый товарный знак — Tsoy Film.

8 сентября также сообщалось, что певица Лолита Милявская задолжала ФНС 207,5 тысяч рублей. Она также не оплатила деятельность своего ИП.
Элина Позднякова

