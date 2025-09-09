«Ты просто пустота»: кризис и взлет карьеры скромной звезды сериала «Жить жизнь» Романа Васильева
9 сентября свой 31-й день рождения отмечает талантливый актёр театра и кино Роман Васильев. Широкую известность и любовь зрителей ему принесла роль Даниила Крамера в нашумевшей картине «Идентификация», после чего карьера артиста уверенно пошла вверх. О творческих успехах и личной жизни восходящей звезды российского кинематографа — в материале «Радио 1».
Биография
Роман Васильев родился 9 сентября 1994 года в молдавском городе Бельцы. В шестилетнем возрасте его семья переехала в Москву, но вскоре после переезда произошла трагедия — погиб отец мальчика. Эта потеря сильно повлияла на характер Романа: он стал замкнутым и застенчивым. Чтобы помочь сыну справиться с проблемами, мать водила его на кружки риторики и техники речи.
В школе Роман учился скромно — в его аттестате было семь троек. После окончания девятого класса семья перебралась в Калининград, где юноша поступил в театральный класс лицея №49 и театральную студию «СТОП», которой руководил Борис Бейненсон. Среди выпускников этой студии были такие известные актеры, как Артем Ткаченко, Игорь Гудеев и сестры Татьяна и Ольга Арнтгольц.
После школы Васильев планировал пойти в армию, а затем работать коком на флоте. Однако судьба распорядилась иначе — почти случайно он оказался в Москве и подал документы в Школу-студию МХАТ. К удивлению парня, его приняли на курс к знаменитому режиссеру Виктору Рыжакову.
После окончания вуза в 2016 году Васильев стал актером театра-студии «Июль-ансамбль», созданной Рыжаковым на базе Центра имени Мейерхольда. Проработав менее года, артист пережил серьезный творческий кризис и внезапно потерял интерес к профессии.
«Я вдруг почувствовал, что нахожусь там, где не хочу быть, и делаю то, чего не хочу делать. И я как-то закрылся, а внутренний негатив внедрился во всё, что я в принципе делал. Пытался говорить с командой, но не получалось друг друга услышать. Поэтому пытался радоваться тому, что есть, пытался работать. Но это казалось неважным и пустым. Было острое ощущение, что всё вообще не имеет никакого смысла, не несет в себе никакой художественной наполняющей — ты даже не шут, Ром, ты даже не смешной. Ты никакой. Ты просто пустота», — делился актер в интервью изданию ok-magazine.ru.
Первые шаги в кино и прорыв
Дебют Васильева в кино состоялся в 2018 году в научно-фантастическом сериале «Лучше, чем люди», где он сыграл робота-дворецкого. В этом же году он снялся в американском детективе «Алиенист», куда попал благодаря своей однокурснице Джордан Фрай (дочери американского сценариста Макса Фрая). В сериале ему досталась роль индейца-пастыря, для которой искали актера со смуглой внешностью.
Настоящий прорыв в карьере Васильева произошел в 2022 году после выхода сериала «Идентификация», где он сыграл адвоката Даниила Крамера с ДЦП. Актёр так мастерски сыграл свою роль, что зрители искренне поверили в его болезнь.
В 2023 году Васильев сыграл одну из своих самых ярких ролей — хирурга-манипулятора Матвея в психологическом триллере «Жить жизнь». А спустя год был номинирован на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая мужская роль в кино» за работу в исторической драме «Любовь Советского Союза», где сыграл начинающего драматурга Кирилла Туманова.
Актерская карьера Васильева переживает значительный подъем. В его фильмографии насчитывается более 25 проектов, среди которых «Беспринципные в Питере», «Август», «Пророк. История Александра Пушкина», «Плевако» и «Контейнер».
Личная жизнь
Роман Васильев, один из самых перспективных российских актеров своего поколения, тщательно оберегает личную жизнь от публичного внимания. Несмотря на растущую популярность, он предпочитает, чтобы зрители интересовались в первую очередь его творчеством, а не деталями приватной жизни. Тем не менее, некоторые моменты его отношений стали достоянием общественности.
Самые длительные и серьезные отношения Васильева связывали с актрисой Верой Колесниковой, выпускницей ГИТИСа. Пара познакомилась в 2018 году, и их связывала не только любовь, но и общее творческое пространство. Изначально Васильев и Колесникова скрывали отношения, но в мае 2020 года актер впервые опубликовал совместное фото в соцсетях, что стало неожиданностью для поклонников.
В 2024 году стало известно о расставании пары. Что стало причиной, осталось неизвестным, но после разрыва они удалили друг друга из друзей в соцсетях и убрали совместные фотографии.
До отношений с Колесниковой ходили слухи о романе Васильева с Варварой Шмыковой, звездой сериала «Чики». В соцсетях появлялись их двусмысленные фото, намекавшие на близость, но сами актеры эти слухи не комментировали. Варвара позже заявила, что их связывает лишь дружба и общие профессиональные интересы.
В настоящее время артист решил поставить личную жизнь на паузу.
«Сейчас мне это не нужно. Нравится этот период одиночества после долгих отношений. Но потом, конечно, я встречу кого-то, полюблю, потому что для меня это необходимо», — делился Роман в интервью изданию eg.ru.
Взгляды на профессию
Сегодня Васильев продолжает активно сниматься в кино и играть в театре, оставаясь верным своему творческому кредо — не быть «просто красивым мальчиком» на экране, а создавать сложные, многогранные образы, которые заставляют зрителей задуматься о важных вопросах человеческого существования. Актер не стремится к славе и медийности, утверждая:
«Стремление к славе — какое-то непродуктивное действие. Пахнет пустотой. Идеально для меня — иногда соглашаться на роль, желательно характерную, и жить своей жизнью где-нибудь уединенно».
Васильев считает, что в актерской профессии важнее всего эмпатия и воображение, а не внешние данные. Он принципиально не хочет «быть собой в кадре», предпочитая полностью перевоплощаться в персонажей.