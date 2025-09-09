09 сентября 2025, 13:06

Роман Васильев (Фото: Instagram*@ romanvasilev._)

9 сентября свой 31-й день рождения отмечает талантливый актёр театра и кино Роман Васильев. Широкую известность и любовь зрителей ему принесла роль Даниила Крамера в нашумевшей картине «Идентификация», после чего карьера артиста уверенно пошла вверх. О творческих успехах и личной жизни восходящей звезды российского кинематографа — в материале «Радио 1».





Биография

«Я вдруг почувствовал, что нахожусь там, где не хочу быть, и делаю то, чего не хочу делать. И я как-то закрылся, а внутренний негатив внедрился во всё, что я в принципе делал. Пытался говорить с командой, но не получалось друг друга услышать. Поэтому пытался радоваться тому, что есть, пытался работать. Но это казалось неважным и пустым. Было острое ощущение, что всё вообще не имеет никакого смысла, не несет в себе никакой художественной наполняющей — ты даже не шут, Ром, ты даже не смешной. Ты никакой. Ты просто пустота», — делился актер в интервью изданию ok-magazine.ru.

Первые шаги в кино и прорыв

Личная жизнь

«Сейчас мне это не нужно. Нравится этот период одиночества после долгих отношений. Но потом, конечно, я встречу кого-то, полюблю, потому что для меня это необходимо», — делился Роман в интервью изданию eg.ru.

Взгляды на профессию

«Стремление к славе — какое-то непродуктивное действие. Пахнет пустотой. Идеально для меня — иногда соглашаться на роль, желательно характерную, и жить своей жизнью где-нибудь уединенно».