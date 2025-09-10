«Что поделать»: Анна Семенович вынуждена спать в аэропорту

10 сентября 2025, 09:30

Анна Семенович заявила, что вынуждена спать в аэропорту из-за задержки рейса

Анна Семенович (Фото: Телеграм/annsemenovich)

Российская певица и актриса Анна Семенович вынуждена спать в аэропорту из-за того, что ее рейс задержали на три часа. Об этом она сообщила в своем Instagram*.





Незадолго до времени вылета экс-солистка группы «Блестящие» рассказала, что ночью спала всего два часа. Она надеялась, что сможет восстановить силы в самолете.

«Настроение у меня прекрасное, хоть я и спала ночью два часа… Надеюсь, что мне удастся поспать в самолете хотя бы пару часиков. Я уже в зале вылета, решила позавтракать. Надеюсь, что поем и потом подрыхну в самолете», — сказала артистка в видео.

«Хорошо, что я в VIP. Мне дали пледик, и я легла подремать. Ну, а что делать? Сегодня такой диванный сон. Хоть пару часиков посплю», — заявила Семенович.