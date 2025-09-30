Совратила 14-летнего подростка и состояла в связи с Пашей Техником: скандалы Юлии Финесс и за что она может сесть в тюрьму
Юлия Максимовская, более известная под псевдонимом Юля Финесс, — одна из самых скандальных и противоречивых фигур в российском блогинге. Что ее на самом деле связывало с Пашей Техником и правда ли ей грозит тюремный срок, расскажет «Радио 1».
Биография Юлии ФинессЮлия Максимовская родилась 23 августа 2004 года в селе Крутец Пензенской области. Широкая известность настигла ее еще в несовершеннолетнем возрасте, когда она начала вести собственный Telegram-канал. Именно там раскрылся ее «уникальный» стиль: она публиковала видео жестоких конфликтов с окружающими, щедро сдобренные нецензурной бранью.
Позже блогерша перебралась в Москву. Столица стала новой сценой для ее творчества.
Деструктивные отношения Финесс с Пашей ТехникомНа пике популярности самой обсуждаемой темой, связанной с Юлей Финесс, стали ее романтические отношения с Пашей Техником. В своем канале она щедро делилась моментами их совместной жизни: поездками на автомобиле, визитами в фастфуд-заведения и другими будничными ситуациями. Однако позже сама блогерша признала, что эти отношения носили токсичный и деструктивный характер. По ее словам, союз с Пашей Техником был обречен и не мог привести к созданию здоровой семьи.
Проблемы со здоровьем и столкновение с закономВ январе 2023 года жизнь Юлии Максимовской едва не оборвалась: находясь под воздействием наркотиков, она получила тяжелейшие травмы. После продолжительного лечения и реабилитации она сообщила подписчикам, что не смогла удержаться от срыва и вновь вернулась к пагубной привычке уже через неделю после выписки.
Вскоре ее психическое здоровье стало предметом судебного разбирательства. В ходе процессов выяснилось, что у блогерши диагностировано шизотипическое расстройство личности. На основании этого диагноза суд признал Юлию невменяемой в отношении некоторых инкриминируемых ей деяний. Тогда же было принято решение о принудительном направлении ее в психиатрическую лечебницу.
Уголовное дело Юлии ФинессВ настоящее время против Юлии Финесс возбуждено уголовное дело. Как сообщает РИА Новости, поводом стала проверка по факту развращения несовершеннолетнего. Речь идет о ее отношениях с 14-летним подростком, которые она публично афишировала. Инициатором проверки выступила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. В своих обращениях в Следственный комитет и МВД она указала на многочисленные нарушения в деятельности 21-летней блогерши.
Глава СКР Александр Бастрыкин лично поручил начать доследственную проверку по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Финесс грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.