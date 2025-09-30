Глава ФПБК Бородин потребовал запретить в России рэпера Macan
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал запретить в России рэпера Macan (Андрей Косолапов). Об этом чиновник заявил в беседе с изданием «Абзац».
Такое предложение Бородин сделал на фоне того, что Macan проигнорировал уже шесть повесток в военкомат. По данным СМИ, все это время Косолапов отдыхает за границей.
«Данного рэпера в нашей стране нужно запретить. Он не патриот, использует Россию только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом. Он пытается усидеть на двух стульях, использует страну в своих корыстных интересах», — сказал Бородин.
По словам чиновника, Macan не заслуживает уважения у российских мужчин. Бородин предложил объявить Косолапова в розыск, чтобы компетентные органы быстро разобрались со сложившейся ситуацией.