Алексей Воробьев назвал супругу Аиду Гарифуллину самым большим счастьем в жизни
Российский певец Алексей Воробьев назвал супругу Аиду Гарифуллину самым большим счастьем в своей жизни. Об этом сообщает Starhit.
Такое трогательное признание артист сделал в честь дня рождения жены. В своем обращении к Гарифуллиной он назвал супругу самой красивой женщиной на свете и признался, что счастлив каждую секунду благодаря ей.
«С днем рождения, моя любовь! Ты — самая прекрасная женщина на свете. Ты — самое большое счастье, что я знал в жизни, и я счастлив каждую секунду, что мне отведена, делить с тобой», — заявил Алексей.