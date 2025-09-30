Алексей Воробьев назвал супругу Аиду Гарифуллину самым большим счастьем в жизни

30 сентября 2025, 15:45

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский певец Алексей Воробьев назвал супругу Аиду Гарифуллину самым большим счастьем в своей жизни. Об этом сообщает Starhit.





Такое трогательное признание артист сделал в честь дня рождения жены. В своем обращении к Гарифуллиной он назвал супругу самой красивой женщиной на свете и признался, что счастлив каждую секунду благодаря ей.





«С днем рождения, моя любовь! Ты — самая прекрасная женщина на свете. Ты — самое большое счастье, что я знал в жизни, и я счастлив каждую секунду, что мне отведена, делить с тобой», — заявил Алексей.