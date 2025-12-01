Создание дуэта «Лена Кука», участие в ЧБД и конфликт с Ильей Соболевым: как живет комик Тамби Масаев и что известно о его личной жизни?
Тамби Масаев — актёр, комик и один из самых узнаваемых резидентов российской юмористической сцены. Его популярность выросла после появления в дуэте «Лена Кука» на «Comedy Баттл», а всероссийскую известность закрепило участие в YouTube-проекте «Что было дальше?» (ЧБД). 2 декабря артисту исполняется 34 года. О его карьере и конфликте с Ильей Соболевым расскажет «Радио 1».
Биография Тамби Масаева: ранние годы и образованиеНастоящее имя комика — Арсенуко Масаев. Он родился 2 декабря 1991 года в Нальчике, Кабардино-Балкария. После школы переехал в Пятигорск, где окончил лингвистический университет. Интерес к сцене возник у него задолго до студенческих лет: ещё будучи школьником, Масаев играл в КВН и занимался самодеятельностью.
В детстве он успел попробовать себя даже в музыкальной школе.
«У меня есть два класса образования по специальности "скрипка". В детстве увидел концерт какого-то симфонического оркестра. Услышал там партию скрипок — мне очень понравилось. Попросил маму отвести меня в музыкальную школу и окончил два класса. Меня дико раздражало, что нужно ходить на сольфеджио, потому что я хотел заниматься только скрипкой. Не понимал, что нужна и нотная грамота. К сожалению, забросил. Ушел со скрипки на дзюдо», — вспоминал Масаев.
Путь Тамби Масаева в КВНС 10-го класса будущий комик почти без перерыва выступал в КВН, собрав свою первую команду под названием «Парни». Со временем увлечение переросло в профессию, хоть сам Тамби и отмечал, что не ставил перед собой амбициозных целей — просто занимался тем, что приносило удовольствие.
В лингвистическом университете он продолжил играть в КВН, сменив несколько команд: «Вчера собрались», «Понаехали», «Которую я люблю» и «Печенье». Масаев рассказывал, что в дебютный сезон они выиграли Высшую лигу КВН КБР.
Появление «Лены Куки»В 2009 году Масаев выступал в составе команды «Печенье». Их шутки активно обсуждали в соцсетях — и хвалили, и ругали. Среди постоянных критиков особенно выделялся пользователь под ником Лена Кука, регулярно оставлявший едкие комментарии.
Шутники настолько привыкли к его негативу, что, когда встал вопрос о названии нового коллектива, Тамби в шутку предложил назвать команду именно так — в честь самого активного хейтера. Однако окончательный вариант выбрал рандом: ребята вытянули этот вариант из шапки, в которой были и другие наименования.
«Недели две мы думали сменить название, но раз уж вытянули этот вариант из шапки, то что уж», — рассказывал юморист.Молодым КВНнщикам помогали более опытные коллеги, в частности Мухамед Сабиев, о котором Тамби говорил с особой теплотой.
Дуэт «Лена Кука» и телевидениеШирокая аудитория впервые увидела дуэт «Лена Кука» в 2014 году на «Камеди Баттле». Публика и жюри отмечали необычный стиль ребят, но тогда победить им не удалось.
В 2016 году артисты взяли реванш в сезоне «Опыт vs Молодость», одержав победу и забрав 7 млн рублей. Ещё через два года снова вышли на сцену «Камеди Баттл», в сезоне «Стендап vs Миниатюры», где выиграли второе крупное денежное вознаграждение — 5 млн рублей.
К моменту этих успехов Масаев стал медийным лицом ТНТ: он вошёл в актёрский состав шоу «Однажды в России», регулярно появлялся в «Студии СОЮЗ», «Где логика?» и других проектах канала.
«Самое легкое — это писать пошлые шутки, но если ты не научился сочинять обычные, то лучше в это не соваться. Один раз за номер можно позволить себе хулиганство, тогда это будет смешно и неожиданно для зрителей», — рассуждал Масаев.Некоторое время комик работал на «Камеди Радио» в передаче «Гутен Морген Фримен».
«Что было дальше?»: взлёт популярностиОдним из ключевых проектов, который принес Масаеву широкую известность, стало шоу «Что было дальше?». Изначально формат назывался иначе — «И тут произошло самое смешное». Его вел Дмитрий Позов, а в число первых участников входили сам Масаев, его коллега Рустам Рептилоид, а также артисты шоу «Импровизация» — Антон Шастун, Арсений Попов и Сергей Матвиенко. Однако из-за творческих разногласий пилотная версия проекта в таком составе так и не была запущена.
Позже концепция была переработана, и в новом виде шоу стало интернет-хитом. Команда в обновлённом составе — Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков и Артур Чапарян — быстро привлекла внимание аудитории. Именно Масаев и Рептилоид позвали на съёмки Сабурова, который позже стал ведущим проекта.
«Даже не стал дослушивать, о чем шоу, поскольку кайфую от этих двоих. А потом уже в процессе понял, что это абсолютно уникальный формат. На 100 процентов уникальный. Такого нигде нет», — вспоминал позже Сабуров.Суть проекта проста: комики слушают историю гостя и пытаются угадать её финал, соревнуясь в остроумии и импровизации. При этом большая часть происходящего строилась на спонтанности.
«Невозможно предугадать, что скажет гость. Все, что готовится: мы просто чуть-чуть читаем про гостя, чтобы не выглядеть совсем глупыми», — говорил Тамби.В ЧБД Масаев часто поет и делает музыкальные вставки. Они также возникали спонтанно — он импровизировал песни, подбирая ассоциации на ходу, что стало одной из его визитных карточек. Среди наиболее запомнившихся ему композиций он называл «Красиво» Валерия Меладзе.
Юмор в шоу вызывал неоднозначную реакцию зрителей, многие критиковали артистов за грубые шутки. На фоне таких моментов Тамби воспринимался как «миротворец» проекта: зрители отмечали, что именно он сглаживал конфликтные ситуации и сохранял доброжелательность.
Помимо основного шоу, Масаев и Рустам развивали собственный YouTube-проект Lena Kuka crew — публиковали записи выступлений, а позже запустили рубрики «Блиц Крик» и «Читка». В 2021 году Масаев представил зрителям короткометражный документальный фильм «Я — Тамби Масаев: жизнь после синей галочки».
Конфликт Тамби Масаева с Ильей СоболевымОдним из самых обсуждаемых эпизодов стал конфликт с Ильей Соболевым в одном из новых выпусков «ЧБД». Следуя формату шоу, гость отпускал резкие шутки в адрес ведущих, и в какой-то момент его реплики задели Тамби. Между ними завязалась словесная перепалка.
Напряжение в студии росло, и ситуацию попытался разрядить Нурлан Сабуров — он в шутливой форме повалил Соболева в большую коробку. Часть зрителей поддержала Соболева, посчитав, что он держался достойно, другие — раскритиковали ведущих за излишнюю резкость.
Новые проекты МасаеваУже летом 2024 года Масаев стал ведущим нового YouTube-проекта «Отзывы», где звёздные участники угадывали, к каким товарам относятся комментарии пользователей. Весной 2024-го он был среди ведущих шоу «Жиза», вёл MMA-подкаст Hustle Show и активно участвовал в новых ТВ-проектах.
Комик активно пробует себя в актёрстве. В июне 2025 года вышел казахстанский фильм «Патруль. Миссия Тамби» — продолжение популярной комедийной франшизы.
Кроме того, Тамби продолжает гастролировать по России: в 2025 году выступал во Владивостоке, Казани и других городах.