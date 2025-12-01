Достижения.рф

«Я не понимаю»: Вдова Николая Караченцова прокомментировала свою госпитализацию

Актриса Людмила Поргина назвала слухи о прединсультном состоянии вымыслом
Людмила Поргина (Фото: кадр из ток-шоу «На самом деле»)

Вдова актёра Николая Караченцова, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина, опровергла информацию о своей госпитализации.



В беседе с «NEWS.ru» Поргина заявила, что чувствует себя хорошо. Актриса назвала слухи о проблемах со здоровьем вымыслом. Она пояснила, что в выходные отмечала день рождения в ресторане.

«Я даже не понимаю, почему люди это выдумывают... Чудный вечер, я прекрасно себя чувствую, гуляю. Кто это такое запускает вообще, я не понимаю. Никакой госпитализации не было. До этого ко мне приходили мои старинные друзья и говорили: «Мы прочли, что ты живешь в Дубае». В каком Дубае?» — высказалась Людмила Андреевна.
Свой день рождения Поргина провела в компании старых друзей. Она поблагодарила гостей за цветы и внимание и отметила, что многие из этих людей поддерживали её семью в трудное время.
