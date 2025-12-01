Вдову Николая Караченцова экстренно госпитализировали в предынсультном состоянии
Вдову Николая Караченцова, актрису Людмилу Поргину, экстренно госпитализировали с нарушением кровоснабжения мозга. Был риск повторного инсульта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
77-летняя артистка обратилась к врачам из-за сильных головокружений и онемения ног. В медицинском учреждении у неё диагностировали поражение сосудов головного мозга.
Благодаря своевременной помощи удалось предотвратить ишемический инсульт, который она перенесла летом 2024 года. Поргина находилась на лечении около двух недель, после чего ее выписали.
Менее года назад актриса уже обращалась в больницу из-за проблем с лёгкими.
