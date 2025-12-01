«Этого не может быть»: Ким Кардашьян шокировали результаты обследования мозга

01 декабря 2025, 11:32

У Ким Кардашьян обнаружили низкую активность мозга

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Во время съёмок нового эпизода реалити-шоу «Кардашьян» Ким прошла обследование головного мозга — и услышанное стало для неё полной неожиданностью.





Врач сообщил светской диве о сниженной активности в области лобной доли, что вызвало у Кардашьян сильное потрясение. Ким не смогла скрыть эмоций.





«Этого не может быть. Не верю. Мне срочно нужен план, чтобы разобраться с этим, потому что у меня на это лето куча дел», — призналась она прямо перед камерами.