«Спасение матери»: Онколог рассказал, как рак Лерчек может сказаться на недавно родившемся ребенке
Онколог Серяков: рак Лерчек не скажется на родившемся ребенке
26 февраля 2026 года блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила четвёртого ребёнка. А потом ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами.
Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» отметил, что на ребенке заболевание не скажется.
«Единственное — ни о каком грудном вскармливании речь не идет, здесь важнее — спасение матери. Для ребенка это искусственное вскармливание, и, если Лерчек в хорошем соматическом статусе, то может сама ухаживать за малышом. И кормить, и пеленать и в контакте находиться — рак не передается как инфекционная болезнь», — сказал он.
По словам эксперта, ребенок должен чувствовать руки и тепло матери.