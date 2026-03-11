«Спасение матери»: Онколог рассказал, как рак Лерчек может сказаться на недавно родившемся ребенке

11 марта 2026, 13:02

Онколог Серяков: рак Лерчек не скажется на родившемся ребенке

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

26 февраля 2026 года блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила четвёртого ребёнка. А потом ей диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами.





Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» отметил, что на ребенке заболевание не скажется.





«Единственное — ни о каком грудном вскармливании речь не идет, здесь важнее — спасение матери. Для ребенка это искусственное вскармливание, и, если Лерчек в хорошем соматическом статусе, то может сама ухаживать за малышом. И кормить, и пеленать и в контакте находиться — рак не передается как инфекционная болезнь», — сказал он.