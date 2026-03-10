«Я живу в менопаузе с 23 лет»: Ирина Горбачёва раскрыла причину резкого похудения
Актриса Ирина Горбачёва в личном блоге рассказала о работе над здоровьем и снижением веса. По словам артистки, с декабря она изменила подход к самочувствию и действует комплексно при поддержке врачей.
Горбачёва отметила, что долгое время вес не уходил, даже когда она пыталась скорректировать питание и образ жизни. Тогда она обратилась к нутрициологу, гинекологу и эндокринологу.
«Я живу в состоянии менопаузы с 23 лет. Это другой метаболизм, вымывание кальция, остеопороз. А когда работаешь над спектаклями и постоянно в движении, лишние 13 кг физически сказываются на суставах. Это уже не про внешний вид. Это про то, как ты чувствуешь себя в своём теле каждый день», — пояснила Ирина.Она добавила физическую активность, нормализовала сон и пересмотрела рацион. По назначению врача актриса принимает препарат для контроля аппетита. Артистка отметила, что выросла в поколении, где расстройства пищевого поведения встречались часто.