«Я живу в менопаузе с 23 лет»: Ирина Горбачёва раскрыла причину резкого похудения

10 марта 2026, 21:45

Актриса Ирина Горбачёва объяснила, почему не могла похудеть долгое время

Ирина Горбачёва (Фото: Instagram* @irina_gorbacheva)

Актриса Ирина Горбачёва в личном блоге рассказала о работе над здоровьем и снижением веса. По словам артистки, с декабря она изменила подход к самочувствию и действует комплексно при поддержке врачей.





Горбачёва отметила, что долгое время вес не уходил, даже когда она пыталась скорректировать питание и образ жизни. Тогда она обратилась к нутрициологу, гинекологу и эндокринологу.

«Я живу в состоянии менопаузы с 23 лет. Это другой метаболизм, вымывание кальция, остеопороз. А когда работаешь над спектаклями и постоянно в движении, лишние 13 кг физически сказываются на суставах. Это уже не про внешний вид. Это про то, как ты чувствуешь себя в своём теле каждый день», — пояснила Ирина.